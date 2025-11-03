«Россияне устали от новостей»: почему Новый год празднуют раньше обычного

03 ноября 2025, 14:21

Ритейлеры зажигают новогодние гирлянды в октябре — россияне спешат к празднику

Фото: Istock / Michael Derrer Fuchs

В этом году подготовка к Новому году в России началась заметно раньше: витрины магазинов засияли гирляндами ещё в октябре, а полки заполнились праздничными товарами задолго до декабря.





Причины раннего старта объяснил маркетолог, основатель бизнес-клуба «Олимп» Ахтам Юнусов в комментарии для Life.ru.



​Он ​заявил, ​что россиянам необходим глоток свежего воздуха и надежда на светлое будущее.





«Это не просто маркетинговый приём. Люди эмоционально устали: от потока новостей, неопределённости, бытового и финансового давления. Новый год — символ надежды и обновления, и бренды очень точно считывают этот запрос. По сути, они дают людям возможность чуть раньше почувствовать праздник и веру в лучшее», — отметил специалист.