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Ресурс «Лапша Медиа» опроверг планы отказа от пенсий в России

Фото: iStock / Stanislav Sablin

Фото: iStock / Stanislav Sablin

Ресурс фактчекинга «Лапша Медиа» опроверг сообщения о том, что в России собираются отказаться от пенсий. Ранее некоторые ТГ-каналы сообщали, что эта мера якобы должна помочь повысить демографию, так как заботиться о пожилых людях должны будут их дети.
«Начнём с того, что каналы ссылаются на заявление предпринимателя и общественного деятеля Константина Малофеева. Но его слова сложно назвать предложением. Скорее, это рассуждения, в которых он, кстати, отмечает, что отменять пенсии сегодня нечестно», – отмечает ресурс.
Фото: lapsha.media

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что Россия никогда не пойдёт по пути отмены пенсий, а подобные высказывания назвала ерундой. Она добавила, что идеи Малофеева основаны на «полном непонимании» страховой пенсионной системы.

Ранее фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» https://lapsha.media/ составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.

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#новости
#россия
#пенсии
Жителей столичного региона ожидает жаркая неделя с кратковременными дождями
Синоптик Позднякова: москвичей ожидает жаркая неделя
26 мая 2025, 18:17

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Текущая неделя в столичном регионе будет жаркой, а температура превысит климатическую норму. Такой прогноз сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Дневная температура в понедельник приблизится к 30-градусной отметке. Во вторник и среду ожидается 27… 29 градусов в Москве и 26… 29 — по области. Ветер сохранит южное направление и будет довольно плотным, что несколько умерит жару», — рассказала Позднякова в разговоре с «Известиями».

При этом она уточнила, что с четверга будет облачно и пройдут кратковременные дожди. 31 мая воздух прогреется до 28 градусов тепла, заключила синоптик.

В свою очередь врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT назвала неочевидные признаки нехватки воды в жаркую погоду.

«В первую очередь об обезвоживании сигнализирует жажда: если пересыхает во рту — пора пополнять запасы воды. Но есть и менее очевидные признаки. Например, о нехватке жидкости часто говорит головная боль, особенно в жаркий день. Ещё один сигнал — чувство необъяснимой усталости», — уточнила Кашух.

Она пояснила, что из-за обезвоживания снижается уровень энергии и ухудшается работа нервной системы. При дефиците жидкости человек становится раздражительным и с трудом концентрируется.

По словам Кашух, определить, достаточно ли организму жидкости, можно по цвету мочи. В норме цвет должен быть светло-соломенного оттенка. Если она темнеет, то это указывает на начинающееся обезвоживание. Чувство стянутости кожи, её шелушение и потеря упругости также может говорить о недостатке воды в организме.

Врач посоветовала в жару пить два-три литра воды в день. Также в рацион можно добавить зелёный чай, воду минеральную или с лимоном.

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Эксперт ответил, как выбрать хороший и вкусный сыр
Сыровар Сирота: при выборе сыра нужно обращать внимание на вкус и запах
26 мая 2025, 17:57

Фото: istockphoto/fotek

Выбирая сыр, надо обращать внимание на запах и вкус, рассказал в беседе с порталом «Татар-информ» блогер-сыровар Олег Сирота. Собеседник подчеркнул, что обмануть потребителя с запахом товара невозможно в отличие от вкуса.
Кроме того, нужно изучить этикетку. Чем она короче, тем качественнее продукция, говорит эксперт. По мнению Сироты, за сыр можно переплатить, если нравится определенный производитель.

«Это касается не массовых сыров, а именно крафтовых, ручных, но только если вас устраивает вкус», — пояснил блогер.
Ценник на сыры отличается в зависимости от места, на котором они производятся. К примеру, промышленный сыр может стоить до тысячи рублей, а фермерские — в диапазоне от полутора до двух с половиной тысяч рублей, заключил эксперт.

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В Москве состоится молодёжный медиа-семинар ЦФО
26 мая 2025, 17:48

Фото: пресс-служба молодёжного центра «ШУМ»

Образовательные семинары по журналистике, ориентированные на молодёжные медиа, состоятся в восьми федеральных округах России. Семинар ЦФО будет проходить в Москве с 23 по 25 июня, сообщает пресс-служба молодёжного центра «ШУМ».
«Принять участие в семинаре могут специалисты сферы медиа и журналистики, сотрудники контент-центров, а также действующие пресс-секретари государственных и общественных организаций. Приглашаются как люди с опытом, так и начинающие», — говорится в сообщении.
Семинар будет организован в форме трёхдневного интенсива. Целью мероприятия является обмен опытом между членами профессионального сообщества, а также улучшение навыков специалистов медиасферы.

Записаться на участие в семинаре можно по ссылке. Регистрация открыта до 6 июня.

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#журналистика
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Объявлен набор координаторов Летних школ арт-кластера «Таврида»
26 мая 2025, 16:50

Фото: пресс-служба молодёжного центра «ШУМ»

Творческие Летние школы будут организованы в этом году академией творческих индустрий «Меганом» в рамках арт-кластера «Таврида», стать координаторами школ приглашаются граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Таврида.Арт».
«Для реализации образовательной программы Летних школ сформирован Центр практики, где студенты профильных направлений и активисты сферы организации социокультурных мероприятий могут принять участие в работе Летних школ в качестве координаторов», — говорится в сообщении.
Стать координаторами могут студенты или выпускники вузов по направлениям «Педагогика», «Организация работы с молодежью», «Сервис и туризм», «Психология», «Социально-культурная деятельность» и пр. Кроме того, приглашаются волонтёры или организаторы региональных, окружных, всероссийских и международных форумов, молодые люди с опытом работы куратором, тренером, вожатым и проч. на крупных мероприятиях, а также специалисты, желающие развиваться в event-индустрии.

Заявки принимаются до 2 июня включительно. Подробную информацию можно узнать по ссылке.

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#таврида
#школы
#творчество
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«ХАЗЯЕВА» сквад на Twitch: кто они такие, состав и чем известны стримеры
26 мая 2025, 16:38

Фото: istockphoto / standret

«ХАЗЯЕВА» — это команда популярных стримеров, объединившихся на платформе Twitch. Их контент строится вокруг IRL-трансляций: участники показывают свою повседневную жизнь, путешествия, тюнинг автомобилей, неформальные интервью и многое другое. Подробнее о каждом из стримеров расскажет «Радио ​1».

Кто такие «ХАЗЯЕВА»?


«ХАЗЯЕВА» — это творческое объединение, своего рода сквад (от англ. squad — команда, отряд), в который вошли стримеры с похожим стилем и форматом контента. Они делают IRL-трансляции — живые, не постановочные эфиры из повседневной жизни.

«Просто пацаны, которым не хватает детства, которые играют в дорогие игрушки. Что может быть интереснее?», — описал «ХАЗЯЕВ» один из участников Frame Tamer.

Изначально все участники сквада «ХАЗЯЕВА» были самостоятельными стримерами с раскрученными каналами на Twitch и YouTube. Одним из первых громких совместных проектов стала модернизация ВАЗ-2101, который они назвали «Копатыч». Зрители следили за тем, как преображалась старая машина. С тех пор тема автомобилей прочно вошла в контент «ХАЗЯЕВ».

Кто входит в состав «ХАЗЯЕВ»?


В группу входят несколько ярких стримеров, каждый из которых сформировал собственную аудиторию, но при этом регулярно участвует в совместных проектах.

Александр «Paradeev1ch» Парадеев


Один из ключевых участников и лицо команды. Родом из Челябинска, по образованию — преподаватель тхэквондо, обладатель чёрного пояса. В прошлом жил в Китае, где преподавал английский. Спустя полгода вернулся в Россию и начал активно вести блог и проводить прямые эфиры, быстро завоевав признание аудитории. В 2023 году попал в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа».

Александр «Paradeev1ch» Парадеев (фото: Instagram** / paradeevich)

Илья «Exile» Яцкевич


Музыкант и диджей, начавший карьеру после поездки на концерт Мартина Гаррикса. Учился в США по специальности «экономика», но выбрал творческий путь. Уже через год вернулся в Россию, стал развивать YouTube-канал и позже переключился на стриминг. Входит в рейтинг Forbes «30 до 30». Его трансляции объединяют музыку, творчество и откровенное общение с аудиторией.

Илья «Exile» Яцкевич (фото: Instagram** / exile_music)

Александр «Frame Tamer» Ермолаев


В прошлом охранник посольства США и оператор, снимавший контент для популярных блогеров. Благодаря своей настойчивости, стример получил работу в команде Моргенштерна*. В будущем планирует получить образование в сфере психологии. Позже начал развивать собственный канал, хотя стримить на Твиче ему не нравилось из-за непонятного интерфейса.

Первую популярность на Твиче он получил благодаря стримеру Бустеру, а вскоре он познакомился и с другими участниками будущего сквада «Хазяева».

Александр «Frame Tamer» Ермолаев (фото: Instagram** / worldtamer)

Алексей «Koreshzy» Деревяшкин


Koreshzy — блогер из Электростали. С 14 лет зарабатывал на монтаже видео по World of Tanks, зарабатывая по 40 тысяч рублей в месяц. В дальнейшем одним из инициаторов первого сквада с Paradeev1ch — «13 сантиметров», предшественника «ХАЗЯЕВ». Стример попробовал себя в рэпе. Например, трек «Глаза не врут» он написал после расставания со стримершей Аней «Akyuliych».

Илья «Exile» Яцкевич (фото: Instagram** / koreshzy)

Влад «Kuertov» Куертов


Kuertov родом из Минска. Его первая работа — администратор игрового сервера Unturned. Позже он решил запустить собственный сервер GTA RP, взяв деньги в долг у отца и собрав команду. Идея сработала: уже в 17 лет он заработал первый миллион, а вскоре стал долларовым миллионером благодаря успеху проекта.

Сегодня его сервер Majestic Role Play объединяет миллионы игроков, и до 5 тысяч человек могут играть одновременно.

Влад «Kuertov» Куертов и Koreshzy (фото: Instagram** / vladkuertov)

Константин «PlohoyParen» Смоляр


Хотя многие из «ХАЗЯЕВ» пробуют себя в музыке, именно PlohoyParen считается в скваде главным рэпером. Он родом из Ивантеевки, вырос в небогатой семье и с 13 лет начал работать — разносил листовки. Примерно тогда же начал делать первые треки: включал бит на мамином телефоне и записывал голос на диктофон.

В 2016 году выпустил первый полноценный трек. К «ХАЗЯЕВАМ» попал почти случайно — смотрел их стримы и однажды просто предложил встретиться.

Константин «PlohoyParen» Смоляр (фото: Instagram** / horoshiiparen)

Данила «Danila_Gorilla» Фурцев


Начал карьеру стримера в 2022 году, вдохновившись примером друга Frame Tamer. До этого работал на Моргенштерна*. Стример может похвастаться званием мастера спорта по пауэрлифтингу.

Данила «Danila_Gorilla» Фурцев (фото: Instagram** / danila.gorilla)

Чем известны «ХАЗЯЕВА»


Сквад «ХАЗЯЕВА» — это объединение популярных соло-стримеров с Twitch и YouTube, каждый из которых ведёт собственный контент, но вместе они стали известны благодаря живым IRL-трансляциям. Кроме того, они проводят интервью с известными киберспортсменами и стримерами в формате «Хазяева на колёсах».

Основное направление стримеров — Just Chatting (общение со зрителями), IRL (в реальной жизни) и развлекательные челленджи. Взаимодействие с аудиторией — главная фишка команды.

Фото: Instagram** / worldtamer

Интересные факты про «ХАЗЯЕВ»


Название «ХАЗЯЕВА» появилось случайно: в одной из своих IRL-трансляций участники дрифтовали на машине возле складов, однако охраннику это не понравилось.

«Вы что тут устроили? Это вам гоночный трек что ли? Сейчас хазяева приедут», — произнес он.
Зрителям стрима очень понравилась эта фраза, поэтому объединение выбрало такое название.

Один из первых ярких проектов — «Копатыч»: реставрация старого ВАЗ-2101. Процесс активно освещался на стримах и стал вирусным. С тех пор автомобили — важная часть контента. Участники дарят друг другу редкие и дорогие машины, как, например, Mercedes-Benz 170S 1951 года или BMW M3 с выхлопной системой за миллион рублей.

Трансляции часто превращаются в шоу с нестандартными идеями — например, запуск 400 гелиевых шаров или езда по полю на болотоходе. «ХАЗЯЕВА» участвовали в шоу «Вписка», где подробно рассказали о себе и своих начинаниях;

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