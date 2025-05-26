Ресурс «Лапша Медиа» опроверг планы отказа от пенсий в России

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Ресурс фактчекинга «Лапша Медиа» опроверг сообщения о том, что в России собираются отказаться от пенсий. Ранее некоторые ТГ-каналы сообщали, что эта мера якобы должна помочь повысить демографию, так как заботиться о пожилых людях должны будут их дети.
«Начнём с того, что каналы ссылаются на заявление предпринимателя и общественного деятеля Константина Малофеева. Но его слова сложно назвать предложением. Скорее, это рассуждения, в которых он, кстати, отмечает, что отменять пенсии сегодня нечестно», – отмечает ресурс.Фото: lapsha.media
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что Россия никогда не пойдёт по пути отмены пенсий, а подобные высказывания назвала ерундой. Она добавила, что идеи Малофеева основаны на «полном непонимании» страховой пенсионной системы.
Ранее фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» https://lapsha.media/ составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.
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Лора Луганская