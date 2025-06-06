Ресурс «Лапша Медиа» назвал фейком ролик с раздачей котят после смерти хозяйки

06 июня 2025, 20:57

Фото: iStock / Nynke van Holten

В интернете распространилось видео, на котором десятки котят сидят клетке. В комментарии к ролику говорится, что их якобы раздают бесплатно из-за смерти хозяйки. В противном случае от животных избавятся.





Как отмечают создатели ресурс фактчекинга «Лапша Медиа», это спам-кейс. Котят не раздают, а отдают за деньги. Одному пользователю удалось дозвониться по указанному номеру. Ответивший мужчина попросил за котёнка 2 тыс. рублей.



«Номер телефона, указанный в объявлении, зарегистрирован в городе Дзержинск Нижегородской области. Держатель номера – некто Андрей, который занимается установкой и разбором торгового оборудования», – сообщает информационный портал.