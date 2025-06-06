Ресурс «Лапша Медиа» назвал фейком ролик с раздачей котят после смерти хозяйки
В интернете распространилось видео, на котором десятки котят сидят клетке. В комментарии к ролику говорится, что их якобы раздают бесплатно из-за смерти хозяйки. В противном случае от животных избавятся.
Как отмечают создатели ресурс фактчекинга «Лапша Медиа», это спам-кейс. Котят не раздают, а отдают за деньги. Одному пользователю удалось дозвониться по указанному номеру. Ответивший мужчина попросил за котёнка 2 тыс. рублей.
«Номер телефона, указанный в объявлении, зарегистрирован в городе Дзержинск Нижегородской области. Держатель номера – некто Андрей, который занимается установкой и разбором торгового оборудования», – сообщает информационный портал.Некоторые комментаторы отмечают и другие похожие кейсы с бесплатными животными дорогих пород. Их отдают по разным причинам, а после просят скинуть деньги якобы за перевозку.
Ранее фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.