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Сервис «Лапша Медиа» опроверг данные об отравлении россиян арбузами в Хургаде

Фото: iStock / Ekaterina Utorova

Фото: iStock / Ekaterina Utorova

В интернете распространились сообщения о массовом отравлении арбузами среди россиян на отдыхе в Хургаде. Поступает информация о том, что якобы туристы из России попали в больницы с одинаковыми симптомами. Среди пострадавших – постояльцы Xanadu Makadi Bay и других отелей.
«Новость о массовом пищевом отравлении россиян не нашла подтверждения. Российское генконсульство в Хургаде заявило, что подобных жалоб от соотечественников не зафиксировано. Не сообщали о подобном и туроператоры. Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel пояснил, что масштабы произошедшего преувеличены», – информирует сервис фактчекинга «Лапша Медиа».
В АТОР объяснили, что в Хургаде отдыхают десятки тысяч туристов из России, а заболевания даже 1% различными расстройствами пищевого характера являются нормой.

Массовое отравление россиян арбузами в Египте также опровергли и в отеле. Ни у кого из 2 тыс. постояльцев не было пищевых отравлений.

Фото: lapsha.media

Ранее фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.

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#происшествие
#новости
#фейки
#россия
Тигры загрызли девятую жертву в Индии за почти две недели
Hindustan Times: В Индии тигры растерзали девятую жертву за 13 дней
23 мая 2025, 23:09

Фото: istockphoto/wrangel

Девятую жертву в одном и том же индийском регионе растерзали тигры за 13 дней. Об этом пишет портал Hindustan Times.
Уточняется, что 23 мая пастух Банду Парашурам Ураде и его племянник Кишор Мадхукарм Ураде выгонял скот на выпас у границы заповедника Тадоба-Андхари в штате Махараштра.

Неожиданно на мужчин напал хищник, серьезно ранив 35-летнего Кишора и растерзав 55-летнего Банду. Кишор позвал на помощь, чудом добравшись до деревни. Тело его дяди обнаружили в лесу Косби неподалеку от заповедника. Кишор госпитализирован, а местные ищут зверя во избежание новых нападений.

Аналогичный случай произошел 14 мая, когда хищник убил 54-летнюю Качрабаи Бхарде, 13 мая жертвой зверя стала 30-летняя Бхуванешваи Бхендре, а 11 мая в лесу обнаружили останки 65-летней Нималы Шенде. Кроме того, 10 мая были убиты 55-летняя Кантабай Чоудхари с ее 30-летней невесткой Шубханги Чоудхари и 50-летняя Сарикой Шенде.

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#индия
#тигры
#животные
#смерть
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Стрельба в Воронежской области: личность стрелка установлена
Полиция установила личность стрелка в Россоши Воронежской области
23 мая 2025, 22:09

Фото: istockphoto/blinow61

Стрельба произошла в Россоши Воронежской области. Как пишет Telegram-канал Baza, злоумышленником оказался некий 38-летний Владимир Т. Мужчина сбежал с места происшествия, сейчас его ищет полиция.
Перед этим источник сообщил, что примерно в 17:00 по Москве мужчина, стоявший у входа в магазин на вокзале, достал пистолет и начал хаотичную стрельбу. Один человек получил ранение, его увезли в реанимацию. В городе ввели план «Перехват».

Ранее стало известно, что росгвардейцы задержали двух подозреваемых в разбое на юго-западе Москвы. В ведомстве предоставили соответствующую видеозапись. Злоумышленников передали полицейским.

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#россия
#стрельба
#воронежская область
#новости
#криминал
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Фанатка битцевского маньяка рассмеялась на решение о своем аресте
Обвиняемая в убийстве семиклассница из Бердянска рассмеялась на решение суда
23 мая 2025, 20:46

Фото: istockphoto/AMilkin

Малолетняя фанатка битцевского маньяка, которую обвиняют в убийстве молотком семилетней девочки в Бердянске, рассмеялась на решение суда об ее аресте. Как уточнил Telegram-канал Shot, подсудимая не скрывала своей реакции на приговор.
Накануне сообщалось, что у 14-летней последовательницы серийного убийцы подозревали шизофрению. Подросток была хладнокровна на следственном эксперименте, показывая, как добивала свою жертву, которой предложила «вместе погулять».

По словам знакомых, мать подсудимой не занималась ею и даже не спрашивала, ходит ли та в школу. Семиклассница увлекалась историей битцевского маньяка, но никто не заметил ее интересов, как и агрессии, писали в СМИ.

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#россия
#убийство
#криминал
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#запорожская область
#новости
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В Котельниках горит промзона — видео
SHOT: здание горит в районе Силикат в Котельниках
23 мая 2025, 17:45

Фото: iStock/abadonian

Очевидцы засняли сильный пожар в районе Силикат в подмосковных Котельниках, соответствующее видео есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
По данным канала, горит здание, расположенное в промзоне.



На месте работают экстренные службы. Информации о том, есть ли пострадавшие, пока нет, обстоятельства происшествия уточняются.

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Мать из Челябинской области заказала убийство дочери из-за плохой учебы
23 мая 2025, 16:16

Фото: istockphoto / feri ferdinan

В Челябинской области женщина попыталась заказать убийство собственной дочери — девочка подслушала разговор матери с исполнителем, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«46-летняя мать познакомилась на улице с мужчиной, пригласила его домой — помочь вскопать огород за деньги. Во время застолья она предложила ему убить её 12-летнюю дочь за 100 тыс. рублей. Пожаловалась, что та плохо учится и они часто конфликтуют из-за того, что мать пьёт. Исполнитель должен был утопить школьницу, но девочка подслушала этот разговор», — сказал собеседник.

По данным источника RT в правоохранительных органах, девочка случайно услышала разговор матери с потенциальным исполнителем, благодаря чему удалось предотвратить преступление.

Как уточняется, женщина познакомилась с мужчиной на улице и пригласила его помочь по хозяйству — вскопать огород за плату. В ходе застолья она предложила ему убить её дочь за 100 тысяч рублей. По словам матери, причиной стали постоянные конфликты, связанные с плохой успеваемостью ребёнка и её собственным злоупотреблением алкоголем. Исполнитель согласился на предложение, но школьница услышала разговор и, когда мать велела ей идти с мужчиной, призналась ему, что знает о планах.

Мужчина отказался выполнять заказ, пообещал девочке помощь и сообщил о случившемся в полицию. Женщина задержана, в ближайшее время суд изберёт ей меру пресечения. В семье воспитывались четверо детей, мать состояла на учёте и занималась их воспитанием одна.

В настоящее время все дети переданы в специализированное учреждение, а следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

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