Сервис «Лапша Медиа» опроверг данные об отравлении россиян арбузами в Хургаде

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В интернете распространились сообщения о массовом отравлении арбузами среди россиян на отдыхе в Хургаде. Поступает информация о том, что якобы туристы из России попали в больницы с одинаковыми симптомами. Среди пострадавших – постояльцы Xanadu Makadi Bay и других отелей.
«Новость о массовом пищевом отравлении россиян не нашла подтверждения. Российское генконсульство в Хургаде заявило, что подобных жалоб от соотечественников не зафиксировано. Не сообщали о подобном и туроператоры. Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel пояснил, что масштабы произошедшего преувеличены», – информирует сервис фактчекинга «Лапша Медиа».В АТОР объяснили, что в Хургаде отдыхают десятки тысяч туристов из России, а заболевания даже 1% различными расстройствами пищевого характера являются нормой.
Массовое отравление россиян арбузами в Египте также опровергли и в отеле. Ни у кого из 2 тыс. постояльцев не было пищевых отравлений.
Фото: lapsha.media
Ранее фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.
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Лора Луганская