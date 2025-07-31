«Лапша Медиа» опровергла перевод водительской справки в электронный вид 1 августа
Ресурс «Лапша Медиа» опроверг появившееся с некоторых соцсетях и СМИ сообщение о том, что с 1 августа справка формы 003/ву для водителей после прохождения медкомисии перейдёт в электронный формат. Утверждалось, что вместо бумажного документа будут принимать только QR-код и номер справки.
«Минздрав эту информацию опроверг. На самом деле изменения для автовладельцев вступят в силу только с 1 марта 2027 года. До этого будут подготовлены все необходимые подзаконные акты и даны подробные разъяснения», – пишет «Лапша».Ресурс также опроверг фейки о запрете в России праворульных машин и о штрафах для водителей за несвоевременное уведомление Госавтоинспекции о смене места жительства.
Ранее сообщалось, что фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, помогающий отличить фейк от правды. Сейчас на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от ложных новостей.