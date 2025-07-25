Ресурс «Лапша Медиа» опроверг исчезновение с прилавков популярных сладостей
Сразу в нескольких СМИ и ТГ-каналах появились сообщения о том, что с полок магазинов исчезнут такие сладости, как Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, M&Ms, Skittles, а также жвачки Orbit и Eclipse. Однако ресурс фактчекинга «Лапша Медиа» опроверг эту информацию.
«Закупки всех этих шоколадных батончиков, драже и жевательной резинки от Mars приостанавливает только компания X5 Group, которой принадлежат магазины «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Причина – стоимость, поскольку предложенный Mars прейскурант не соответствует рынку. Как заявили в компании X5, там заинтересованы в том, чтобы потребитель мог купить качественный товар по доступной цене», – отмечает ресурс.Компания Mars подтвердила приостановку отгрузок, сообщила, что сожалеет о решении X5 и стремится найти взаимовыгодные условия. Однако без «Сникерсов» и «Марсов» сладкоежки не останутся, так как в России есть другие торговые точки. К тому же все эти изделия можно заказать на маркетплейсах. Помимо этого, существуют параллельный импорт и другие поставщики, к которым может обратиться X5 Group.
Ранее сообщалось, что фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, помогающий отличить фейк от правды. Сейчас на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от ложных новостей.