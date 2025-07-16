«Лапша Медиа» опровергла новость об арестах за появление в купальнике вне пляжа
В некоторых телеграм-каналах появились пугающие сообщения о том, что за прогулку в купальниках вне территории пляжа будут арестовывать. Даже любителям принимать солнечные ванны в городских парках якобы может грозить ответственность.
Однако ресурс «Лапша Медиа» утверждает, что всё это – не более чем громкие заголовки. К аресту может привести лишь факт правонарушения.
«Если появление в купальнике в общественном месте сопровождается демонстративным нарушением норм, например, агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, эти действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство», – пояснил юрист Илья РусяевОн добавил, что только в этом случае можно получить административный арест до 15 суток или штраф от 500 до 1 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, помогающий отличить фейк от правды. Сейчас на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от ложных новостей.