«Лапша Медиа» опровергла новость об арестах за появление в купальнике вне пляжа

16 июля 2025, 12:00

Фото: iStock / Oleg Elkov

В некоторых телеграм-каналах появились пугающие сообщения о том, что за прогулку в купальниках вне территории пляжа будут арестовывать. Даже любителям принимать солнечные ванны в городских парках якобы может грозить ответственность.





Однако ресурс «Лапша Медиа» утверждает, что всё это – не более чем громкие заголовки. К аресту может привести лишь факт правонарушения.



«Если появление в купальнике в общественном месте сопровождается демонстративным нарушением норм, например, агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, эти действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство», – пояснил юрист Илья Русяев