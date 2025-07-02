Ресурс «Лапша Медиа» опроверг фейк о запрете скважин на дачных участках
Некоторые интернет-ресурсы написали, что в России вводится полный запрет на скважины на земельных участках. Якобы за нарушение новых требований предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей. Однако это фейк, выяснил ресурс фактчекинга «Лапша Медиа».
Сообщения о запрете скважин на дачных участках опроверг председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Законодательных инициатив, вводящих повсеместный запрет на индивидуальные водозаборные сооружения, не принималось», – пояснил депутат.Частные лица вправе использовать воду из собственной скважины без получения лицензии, если объём водозабора не превышает 100 кубометров в сутки, а скважина используется для личных нужд. Положения закреплены в Федеральном законе «О недрах» и Водном кодексе России.
Ранее фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, помогающий отличить фейк от правды. Сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от ложных новостей.