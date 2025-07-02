Ресурс «Лапша Медиа» опроверг фейк о запрете скважин на дачных участках

02 июля 2025, 11:40

Фото: iStock / paulbein

Некоторые интернет-ресурсы написали, что в России вводится полный запрет на скважины на земельных участках. Якобы за нарушение новых требований предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей. Однако это фейк, выяснил ресурс фактчекинга «Лапша Медиа».





Сообщения о запрете скважин на дачных участках опроверг председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.



«Законодательных инициатив, вводящих повсеместный запрет на индивидуальные водозаборные сооружения, не принималось», – пояснил депутат.