Лариса Долина не сдержала слёз на концерте в Домодедово
В Домодедово прошёл первый в этом году большой сольный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной — «Юбилей в кругу друзей». Последний композиции вызвали у певицы сильные эмоции, передаёт корреспондент РИА Новости.
В финале концертной программы прозвучала песня «Момент истины». Долина исполнила её с необычайной глубиной, словно вложив в текст весь эмоциональный груз последних месяцев. На строчке «Боже, дай мне силы» певица опустила микрофон и приложила левую руку к сердцу, после чего подняла взгляд вверх, пытаясь совладать с нахлынувшими чувствами. Зал мгновенно откликнулся: зрители громко аплодировали, кричали «Браво!», а несколько поклонников бросились к сцене с букетами белых и алых роз.
Заключительной стала композиция «Стена», имеющая особое значение в творческой биографии Долиной. Исполняя строчку «Я справляюсь со стеной, пока вы все со мной…», артистка вновь пустила слезу. Аудитория ответила беспрецедентной поддержкой. Зрители встали со своих мест и зажгли фонарики на телефонах, озарив зал сотнями огней. После исполнения песни аплодисменты не смолкали несколько минут.
