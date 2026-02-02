Лариса Долина не сдержала слёз на концерте в Домодедово

02 февраля 2026, 00:36

Лариса Долина (РИА Новости / Юрий Кочетков)

В Домодедово прошёл первый в этом году большой сольный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной — «Юбилей в кругу друзей». Последний композиции вызвали у певицы сильные эмоции, передаёт корреспондент РИА Новости.