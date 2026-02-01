Ларису Долину уличили в отсутствии образовательной лицензии

01 февраля 2026, 16:41

Блогер Тимофеевна: Академия Ларисы Долиной работает без образовательной лицензии

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Блогер Тимофеевна (настоящее имя — Юлия Соколова) заявила на своём YouTube-канале, что «Музыкальная академия Ларисы Долиной» работает без образовательной лицензии. Соколова пояснила, что проект ведёт ООО «МУЗКУЛЬТ», которое имеет коды ОКВЭД, связанные с образованием, но в реестре лицензий соответствующего документа нет.





По информации блогера, в 2021 году школа Долиной получила грант от Президентского фонда культурных инициатив на сумму более 29 миллионов рублей.

«Чтобы педагога допустили к работе в образовательной организации, он должен получить освидетельствование психиатра, получить справку об отсутствии уголовных судимостей и регулярно обновлять медкнижку. Делают ли всё это педагоги академии Ларисы Долиной? Мы не знаем», — заявила Юлия.