«Не солнечный зайчик»: концертный директор Долиной оценил стиль её общения с поклонниками
Концертный директор Долиной оценил стиль общения певицы с аудиторией
Концертный директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал о ситуации вокруг квартиры в Хамовниках и общении звезды с окружающими людьми, в том числе с поклонниками. Его слова цитирует РИА Новости.
Пудовкин подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства стали серьёзным испытанием для певицы, но ситуация с Полиной Лурье уже урегулирована. По его словам, артистка столкнулась с волной негатива, несмотря на свою многолетнюю творческую самоотдачу. Однако директор отметил, что и сама Долина зачастую далеко «не подарок».
«Может быть, не всегда форма, с которой она общалась или что‑то комментировала, или как‑то реагировала, нравится людям — не солнечный зайчик. Но это не мешает и не может помешать зрителям приходить на её концерты», — высказался Пудовкин.Ранее стало известно, как прошёл первый в 2026 году концерт Долиной. Мероприятие состоялось в московском баре Petter.