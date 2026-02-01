«Не солнечный зайчик»: концертный директор Долиной оценил стиль её общения с поклонниками

01 февраля 2026, 06:45

Концертный директор Долиной оценил стиль общения певицы с аудиторией

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Концертный директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал о ситуации вокруг квартиры в Хамовниках и общении звезды с окружающими людьми, в том числе с поклонниками. Его слова цитирует РИА Новости.





Пудовкин подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства стали серьёзным испытанием для певицы, но ситуация с Полиной Лурье уже урегулирована. По его словам, артистка столкнулась с волной негатива, несмотря на свою многолетнюю творческую самоотдачу. Однако директор отметил, что и сама Долина зачастую далеко «не подарок».



«Может быть, не всегда форма, с которой она общалась или что‑то комментировала, или как‑то реагировала, нравится людям — не солнечный зайчик. Но это не мешает и не может помешать зрителям приходить на её концерты», — высказался Пудовкин.