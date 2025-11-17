Лариса Долина выступит в суде по делу о мошенничестве с квартирой
Певица Лариса Долина даст показания в рамках уголовного дела о мошенничестве с ее квартирой. Артистка будет участвовать в судебном заседании в качестве потерпевшей через видеосвязь, передает РЕН ТВ.
Следствие установило, что в период со 2 апреля по 12 июля 2024 года фигуранты дела (в том числе неустановленные соучастники) совершили хищение путём обмана. Общий ущерб оценивается в сумму свыше 317 млн рублей.
У Долиной незаконно изъяли право собственности на квартиру в Ксеньинском переулке рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей. Кроме того, злоумышленники совершили хищение на сумму 175 млн 120 тыс. руб.
В материалах дела подчёркивается, что нанесенный ущерб включает не только прямые потери, но и сопутствующие расходы, в том числе банковские комиссии за проведённые операции и затраты, связанные с оформлением сделки.
