Лариса Долина выступит в суде по делу о мошенничестве с квартирой

17 ноября 2025, 23:42

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Певица Лариса Долина даст показания в рамках уголовного дела о мошенничестве с ее квартирой. Артистка будет участвовать в судебном заседании в качестве потерпевшей через видеосвязь, передает РЕН ТВ.