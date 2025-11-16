Москвич хотел купить машину через Telegram и остался без денег

16 ноября 2025, 11:56

Москвича обманули на два млн рублей при покупке машины через Telegram

Фото: iStock/gorodenkoff

Москвич потерял почти два миллиона рублей, когда захотел купить авто из Европы через мессенджер. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.