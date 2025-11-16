Москвич хотел купить машину через Telegram и остался без денег
Москвич потерял почти два миллиона рублей, когда захотел купить авто из Европы через мессенджер. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Мужчина нашел выгодное предложение по продаже Skoda Octavia 2021 в телеграм-канале «Автопригон из Евросоюза» (канал уже удален). Менеджеры пообещали низкую цену, быструю доставку и льготную ставку утильсбора.
Связавшись с неким Владиславом, покупатель получил договор проекта от ООО «Дженезис Карс», директором которого является Дмитрий Волчков. Пострадавший рассказал, что сначала перечислил фирме 658 540 рублей, а затем еще 1 141 460. Однако вскоре выяснилось, что он наткнулся на мошенников, и отдавать авто никто изначально не собирался.
Ранее сообщалось, что петербурженка купила квартиру у пенсионерки и осталась без жилья и денег.
Читайте также: