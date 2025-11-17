Россиянин отдал миллионы рублей за «Выкуп души»
В Санкт-Петербурге в суд направили уголовное дело в отношении местного жителя Никиты Борецкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединённой пресс‑службе судов города. По версии следствия, фигурант, администрировавший Telegram‑каналы, завербовал мужчину в так называемый «масонский орден» и поручал ему выполнять различные ритуалы.
Когда пострадавший решил выйти из сообщества, обвиняемый запугал его проклятиями и потребовал «выкуп души» в размере 66 666 рублей. Еще 666 666 рублей он настоял вложить в покупку эзотерической книги на Невском проспекте. В результате все средства оказались у Борецкого.
Позже он снова связался с мужчиной и под предлогом расчетов выманил у него мотоцикл Harley стоимостью 1,5 млн рублей. Потерпевший оформил договор купли‑продажи и отправил документы вместе с байком фигуранту.
Читайте также: