В МВД раскрыли новую уловку мошенников
Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками мэрии. Об этом сообщили «Ленте.ру» в киберполиции.
Злоумышленники звонят пенсионерам и предлагают якобы положенные выплаты ветеранам труда, затем для их оформления просят зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные. В качестве предлога аферисты также используют вручение грамот и других наград.
В МВД напоминают, что сотрудники государственных органов не звонят гражданам с требованием предоставить личную информацию. Все выплаты оформляются через официальный портал «Госуслуги» или при личном обращении в МФЦ и учреждения социальной защиты.
Правоохранительные органы просят не раскрывать незнакомцам персональные данные, не поддерживать разговор и не отвечать на звонки с неизвестных номеров.
Читайте также: