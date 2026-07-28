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Лариса Долина вовремя не оплатила штраф и попала в поле зрения правоохранителей

Приставы в принудительном порядке взыщут с Долиной штраф за нарушение ПДД
Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Судебные приставы приступили к принудительному взысканию штрафа с певицы Ларисы Долиной. Сумма задолженности составляет 750 рублей.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, речь идёт о неоплаченном штрафе ГИБДД. Согласно документам, 22 июля в отношении певицы возбудили исполнительное производство. Основанием стал акт, выданный центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного главка МВД.

Напомним, Лариса Долина является известной советской и российской эстрадной певицей, актрисой и режиссёром‑постановщиком. В 1998 году её удостоили звания народной артистки России.

Александр Огарёв

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