Лариса Долина вовремя не оплатила штраф и попала в поле зрения правоохранителей
Судебные приставы приступили к принудительному взысканию штрафа с певицы Ларисы Долиной. Сумма задолженности составляет 750 рублей.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, речь идёт о неоплаченном штрафе ГИБДД. Согласно документам, 22 июля в отношении певицы возбудили исполнительное производство. Основанием стал акт, выданный центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного главка МВД.
Напомним, Лариса Долина является известной советской и российской эстрадной певицей, актрисой и режиссёром‑постановщиком. В 1998 году её удостоили звания народной артистки России.
Читайте также: