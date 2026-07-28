Лариса Долина вовремя не оплатила штраф и попала в поле зрения правоохранителей

28 июля 2026, 04:58

Приставы в принудительном порядке взыщут с Долиной штраф за нарушение ПДД

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Судебные приставы приступили к принудительному взысканию штрафа с певицы Ларисы Долиной. Сумма задолженности составляет 750 рублей.