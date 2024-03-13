На форум‑концерте «Единство народа» рассказали о поддержке медицинской отрасли

Фото: пресс-служба МОРО ЕР
В числе участников форум‑концерта «Единство народа» в Подольске были представители отечественной медицины. Они смогли выступить перед гостями форума, сообщается на сайте подмосковного отделения партии «Единая Россия».
Летом в Красногорске завершится строительство детского клинического центра им. Л.М. Рошаля — уникального проекта, который поддержал президент.
Главный врач будущего медучреждения Татьяна Шаповаленко поблагодарила главу государства за всеобъемлющую поддержку сферы здравоохранения и подчеркнула, что без этой поддержки не получилось бы воплотить в жизнь столь амбициозные проекты.
Врач поделилась данными статистики и рассказала гостям форума, что в Подмосковье ежегодно открываются новые больницы, поликлиники и крупнейшие медицинские центры. Только за 2023-й год было введено в строй 26 новых клиник, а в 23 — сделан капитальный ремонт. Шаповаленко в положительном ключе отметила, что власти регулярно выделяют средства на обновление медицинское оборудование в больницах.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье устаревшие рентген-аппараты меняют на современные — цифровые. Они выдают более четкое изображение и обладают меньшим уровнем лучевой нагрузки. Эти моменты положительно сказываются как на работе врачей в части постановки диагнозов, так и на здоровье пациентов.
Оборудование закупается при поддержке президента по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках программы «Здравоохранение».
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Главный врач будущего медучреждения Татьяна Шаповаленко поблагодарила главу государства за всеобъемлющую поддержку сферы здравоохранения и подчеркнула, что без этой поддержки не получилось бы воплотить в жизнь столь амбициозные проекты.
«Мы пригласили работать в клинику самых лучших специалистов со всей страны. Будем делать сложнейшие хирургические операции на сердце, головном мозге. Впервые в России в нашем медучреждении будет открыт центр роботической хирургии, — сказала Шаповаленко.
Врач поделилась данными статистики и рассказала гостям форума, что в Подмосковье ежегодно открываются новые больницы, поликлиники и крупнейшие медицинские центры. Только за 2023-й год было введено в строй 26 новых клиник, а в 23 — сделан капитальный ремонт. Шаповаленко в положительном ключе отметила, что власти регулярно выделяют средства на обновление медицинское оборудование в больницах.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье устаревшие рентген-аппараты меняют на современные — цифровые. Они выдают более четкое изображение и обладают меньшим уровнем лучевой нагрузки. Эти моменты положительно сказываются как на работе врачей в части постановки диагнозов, так и на здоровье пациентов.
Оборудование закупается при поддержке президента по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках программы «Здравоохранение».
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Мария Федоровцева