Лауреат Нобелевской премии по медицине ушел в поход и не знает о своей награде

07 октября 2025, 11:53

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Американский ученый Фред Рамсделл, ставший одним из трех лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года, до сих пор не знает о своей победе. Об этом сообщает The Guardian.