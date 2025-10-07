Лауреат Нобелевской премии по медицине ушел в поход и не знает о своей награде
Американский ученый Фред Рамсделл, ставший одним из трех лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года, до сих пор не знает о своей победе. Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечает издание, связаться с 64-летним Рамсделлом не удалось ни Нобелевскому комитету, ни его друзьям — ученый ушел в поход и, предположительно, находится где-то в отдаленных районах штата Айдахо. Где именно он сейчас — неизвестно.
Ситуация осложнилась и тем, что комитет столкнулся с трудностями из-за часовой разницы с западным побережьем США. Так, представители премии также испытывали сложности при попытке оперативно связаться с другой лауреаткой, Мэри Брункоу, которая проживает в том же часовом поясе.
