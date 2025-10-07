ВЦИОМ: Большинство россиян не ощутили последствий ухода западных компаний

07 октября 2025, 11:26

Фото: iStock/MichaelJay

По результатам последнего опроса аналитического центра ВЦИОМ, 65% россиян считают, что уход западных компаний не повлиял на них лично или на их семьи. В сравнении с 2022 годом респонденты стали проще относиться к этому.