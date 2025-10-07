ВЦИОМ: Большинство россиян не ощутили последствий ухода западных компаний
По результатам последнего опроса аналитического центра ВЦИОМ, 65% россиян считают, что уход западных компаний не повлиял на них лично или на их семьи. В сравнении с 2022 годом респонденты стали проще относиться к этому.
Тогда 39% опрошенных уверяли, что изменения не отразятся на их жизни в дальнейшем. При этом тогда половина респондентов (50%) не жалели об уходе западных брендов, тогда как в 2025 году таких стало меньше — 45%.
Что касается замены ушедших компаний российскими производителями, 17% считают, что отечественные бренды смогли полностью заменить западные, а 44% — что сделали это по большинству товаров. Для сравнения, в 2022 году так считали 20% и 48% соответственно.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён 20 сентября 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет по телефону. Максимальная погрешность выборки при 95%-ной вероятности не превышает 2,5%.
Читайте также: