07 октября 2025, 11:18

Посольство: Оказавшуюся в рабстве в Мьянме гражданку России освободили

Фото: istockphoto/Evgenia Parajanian

Гражданку России, вывезенную из Таиланда и удерживаемую в рабстве в Мьянме, освободили и передали российским дипломатам. Об этом говорится в сообщении пресс‑службы посольства в Бангкоке.





Ранее агентство ТАСС сообщало, что пропавшую женщину обнаружили, и специалисты занимались оформлением документов для ее экстрадиции в Россию.





«7 октября 2025 года <...> была организована передача на таиландскую сторону освобожденной гражданки Российской Федерации с дальнейшим сопровождением в город Бангкок с целью вылета на родину», — добавили в дипмиссии.