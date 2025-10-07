Оказавшуюся в рабстве в Мьянме гражданку России освободили
Гражданку России, вывезенную из Таиланда и удерживаемую в рабстве в Мьянме, освободили и передали российским дипломатам. Об этом говорится в сообщении пресс‑службы посольства в Бангкоке.
Ранее агентство ТАСС сообщало, что пропавшую женщину обнаружили, и специалисты занимались оформлением документов для ее экстрадиции в Россию.
«7 октября 2025 года <...> была организована передача на таиландскую сторону освобожденной гражданки Российской Федерации с дальнейшим сопровождением в город Бангкок с целью вылета на родину», — добавили в дипмиссии.
По словам знакомой пострадавшей, девушка приехала в Бангкок из Читы после отклика на предложение о работе в Telegram‑канале — планировала работать моделью, но вместо этого ее увезли в лагерь на границе с Мьянмой.
Там людей из разных стран принуждали к мошеннической деятельности: пленников заставляли работать по 16 часов в сутки за еду, подвергали физическому насилию. Тех, кто не подчинялся, били и угрожали продать на органы.