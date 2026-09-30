Представители Одинцова примут участие в конкурсе «Волонтёры Подмосковья»
Добровольцы из Одинцова примут участие в региональном конкурсе «Волонтёры Подмосковья». Лучших представителей округа отберут в ходе муниципального этапа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Участие в конкурсе могут принять ребята в возрасте от 15 лет, занимающиеся волонтёрством в Московской области. Регистрация проводится в Единой системе взаимодействия с добровольцами (волонтерами) Подмосковья.
«Заявки на муниципальный этап принимаются по 5 октября. Претенденты должны выступить перед жюри с пятиминутной презентацией своей волонтёрской деятельности и рассказать о видении себя в качестве лидера «Волонтёров Подмосковья», — говорится в сообщении.Списки победителей направят в министерство информации и молодёжной политики Московской области.
На сайте министерства размещается полная информация о том, как принять участие в движении «Волонтёры Подмосковья», а все адреса и контакты штабов можно найти на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает выдачу грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятия и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.