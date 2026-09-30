Представители Одинцова примут участие в конкурсе «Волонтёры Подмосковья»

30 сентября 2026, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Добровольцы из Одинцова примут участие в региональном конкурсе «Волонтёры Подмосковья». Лучших представителей округа отберут в ходе муниципального этапа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Участие в конкурсе могут принять ребята в возрасте от 15 лет, занимающиеся волонтёрством в Московской области. Регистрация проводится в Единой системе взаимодействия с добровольцами (волонтерами) Подмосковья.





«Заявки на муниципальный этап принимаются по 5 октября. Претенденты должны выступить перед жюри с пятиминутной презентацией своей волонтёрской деятельности и рассказать о видении себя в качестве лидера «Волонтёров Подмосковья», — говорится в сообщении.