Люберецкий педагог вышла в финал Всероссийского конкурса «Первый учитель»

24 сентября 2026, 19:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Педагог начальных классов гимназии №5 городского округа Люберцы Людмила Фомина вошла в десятку финалистов Всероссийского конкурса «Первый учитель». Она представит Московскую область на заключительном этапе, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Первый тур прошёл очно в Петропавловске-Камчатском – на родине прошлогоднего победителя. В нём участвовали 30 лучших педагогов из 16 регионов России, в том числе семь – из Московской области. По итогам испытаний Фомина стала лучшей среди представителей Подмосковья.

«Людмила Игоревна, от всей души поздравляю вас с этим достижением! Люберцы гордятся вами и желают только победы», – отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.