Люберецкий педагог вышла в финал Всероссийского конкурса «Первый учитель»
Педагог начальных классов гимназии №5 городского округа Люберцы Людмила Фомина вошла в десятку финалистов Всероссийского конкурса «Первый учитель». Она представит Московскую область на заключительном этапе, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Первый тур прошёл очно в Петропавловске-Камчатском – на родине прошлогоднего победителя. В нём участвовали 30 лучших педагогов из 16 регионов России, в том числе семь – из Московской области. По итогам испытаний Фомина стала лучшей среди представителей Подмосковья.
«Людмила Игоревна, от всей души поздравляю вас с этим достижением! Люберцы гордятся вами и желают только победы», – отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.В этом году финал конкурса проходит в два тура. Первый включал два конкурсных испытания – «Открытый урок» под методическим эпиграфом «На 30 минут старше», а также «Урок для родителей» на тему «Россия сегодня: время воспитания героев».
Второй тур будет проходить с 26 сентября по 4 октября в Московской области и Москве. Одной из площадок станет гимназия имени Е. М. Примакова.