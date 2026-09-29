В России стартовал конкурс видеоработ «СоюзМаш. Цех историй»

29 сентября 2026, 20:17

оригинал Фото: Союз машиностроителей и Лига содействия оборонным предприятиям

В России стартовал федеральный творческий проект «СоюзМаш. Цех историй» — конкурс видеоработ о людях, специальностях, предприятиях и образовательных организациях отечественного машиностроения. Его проводят Союз машиностроителей и Лига содействия оборонным предприятиям.