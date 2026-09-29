В России стартовал конкурс видеоработ «СоюзМаш. Цех историй»
В России стартовал федеральный творческий проект «СоюзМаш. Цех историй» — конкурс видеоработ о людях, специальностях, предприятиях и образовательных организациях отечественного машиностроения. Его проводят Союз машиностроителей и Лига содействия оборонным предприятиям.
Участвовать могут представители предприятий, вузов и колледжей, которые входят минимум в одну из этих организаций. Свой регион на конкурсе представит Московское областное региональное отделение СоюзМаш, объединяющее более 100 промышленных предприятий и образовательных учреждений.
Работы принимаются в шести номинациях: об успехах предприятий и командах, о желании связать будущее с инженерным делом, о первых шагах студентов в отрасли, о наставниках и трудовых династиях, о воплощенных на практике решениях, а также о производственных буднях с юмором.
При создании роликов разрешается использовать искусственный интеллект — для сценария, графики, анимации или озвучивания. При этом важно сохранить собственный творческий вклад. Представленные видеоработы оценит жюри, а параллельно пройдет открытое народное голосование. Победители получат дипломы СоюзМаш России и памятные призы, а самые яркие работы опубликуют на официальных ресурсах и представят на профильных форумах и выставках.
Заявки принимаются до 1 декабря 2026 года по ссылке. Для участия нужно выбрать номинацию, подготовить видео и заполнить электронную форму, приложив необходимые материалы. Положение и условия конкурса доступны на сайте Союза машиностроителей России.
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