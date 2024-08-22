Роспотребнадзор начал борьбу с оспой обезьян в Африке

Фото: istockphoto/Diy13
Борьбу с оспой обезьян в Африке начал Роспотребнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что до 23 августа специалисты ведут курсы, направленные на профилактику инфекционных заболеваний в Республике Конго.
«…Отдельное внимание уделено вопросам раннего выявления и борьбы с оспой обезьян», — прокомментировали в Роспотребнадзоре.
По информации специалистов, российские тесты, выявляющие обезьянью оспу, успешно апробированы и эффективны. Работа ведется совместно с конголезскими коллегами.
«Диагностические препараты – новейшая разработка Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.В Конго заинтересованы укреплять сотрудничество с РФ по вопросам реагирования на эпидемиологические угрозы.
Читайте также:
Крупнейший в мире алмаз весом 2492 карата добыла канадская компания Lucara
AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего онкопрепарата «Тагриссо»
В России мошенники начали снимать деньги через дропперов
Никита Кротов