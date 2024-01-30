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Лавров назвал абсурдными заявления о намерении РФ напасть на Прибалтику

30 января 2024, 14:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Заявления западных политиков о намерении России напасть на Прибалтику, Швецию и Финляндию после победы в украинском конфликте, являются абсурдными. Такое заявление глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что президент США Джо Байден заявлял, если России удастся одержать победу в конфликте с Украиной, то следующими станут Прибалтика, Швеция, Финляндия.

«Абсурдность таких заявлений понятна всем, любому, кто мало-мальски понимает историю и понимает те цели, которые открыто, не скрываясь, мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине. Мы устраняем историческую несправедливость», - заявил Лавров.


Он добавил, что Россия противостоит попыткам Запада переписать историю народов страны, а истинную историю забыть навсегда. Также РФ отстаивает свои территории, чтобы не позволить НАТО во главе с США использовать их для угроз безопасности Российской Федерации, заключил глава российского МИФ.

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Россия в два раза увеличила выпуск ракет для систем ПВО
30 января 2024, 15:03

Фото: сайт Кремля

Предприятия военно-промышленного комплекса в два раза нарастили производство ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В настоящее время глава российского оборонного ведомства находится с визитом в Екатеринбурге, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». В его планы входит посещение Машиностроительного завода им. М. И. Калинина (ЗИК), а также расположенные на его территории ОКБ «Новатор» и «Уралтрансмаш».

Накануне министр обороны проинспектировал секретные научно-исследовательские институты, расположенные в Подмосковье. Шойгу, в частности, побывал в 12-ом Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Там благодаря модернизации базы кратно возросло производство число образцов вооружения и специальной техники.

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Политолог Орлов предложил убрать вывески табачных магазинов
30 января 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/PamWalker68

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой запретить вывески специализированных табачных магазинов.
Он пояснил, что такие вывески могут привлекать излишнее внимание людей, в том числе и детей, что может побудить покупать табачную продукцию. А между тем, напомнил Орлов, в нашей стране проводится государственная политика по снижению табакокурения.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для коммерческих предприятий розничной торговли на размещение вывесок, информирующих о табачной специализации торговой деятельности», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий вступил с инициативой законопроекта о лишении званий заслуженного и народного артиста РФ из-за безнравственного поведения их обладателей.

«Мы предлагаем всем подумать и внести законопроект о том, чтобы эту «элитку» лишить званий народных и заслуженных артистов. Сегодня страна встает плечом к плечу в поддержку СВО, в поддержку действий президента по укреплению вооруженных сил, в поддержку наших ребят на передовой», – приводит АГН «Москва» слова Слуцкого.

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#политолог
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Бесплатные путёвки в санаторий получат около 12 тыс жителей Подмосковья
30 января 2024, 14:37

Фото: Фотобанк МО/Константин Семенец

Путёвки в санаторий по льготе смогут получить в 2024 году около 12 тысяч жителей Московской области, для этого в бюджете предусмотрено более 370 млн рублей. Об этом рассказал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, сообщает пресс-служба областного парламента.
«В текущем году путёвки в санаторий по региональной льготе смогут оформить около 12 тысяч жителей Подмосковья – на эти цели выделено свыше 370 миллионов рублей. Кроме того, дополнительно предусмотрено около 275 миллионов рублей на путёвки для детей-инвалидов и их сопровождающих. Ожидается, что в санаториях побывают около 3,7 тыс. детей», — сказал Голубев.
Он добавил, что, благодаря цифровизации, получить льготную путёвку в Московской области очень легко: информация направляется в личный кабинет жителя на региональном портале госуслуг. Бланк путёвки на бумаге не понадобится, так как санатории получают реестр льготников.

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#путёвки
#московская область
#подмосковье
#мособлдума
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«Настроены пророссийски»: Немецкий журналист рассказал, как люди живут в Мариуполе
Журналист Корпер: Люди, живущие в Мариуполе, настроены пророссийски
30 января 2024, 14:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Жители Мариуполя настроены пророссийски, заявил немецкий журналист Армин Корпер, побывавший в городе, в репортаже для телеканала ZDF.
«Мы видим, что идет восстановление. Строят улицы, школы, жилые районы. Все идет очень быстро. Люди, которые здесь живут, настроены пророссийски», — рассказал Корпер.

По его словам, жизнь в городе течёт в спокойном русле, вся инфраструктура работает в нормальном режиме. Репортёра поразило то, как быстро город смог вернуться к полному функционированию.

Напомним, процесс строительства новых жилых кварталов и восстановление старых контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР», а деятельность учреждения регулирует Министерство ЖКХ Московской области.

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#журналист
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В Подмосковье в 2024 году проведут капремонт 4 тыс домов
30 января 2024, 14:21

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области по программе капремонта уже отремонтировано более 17 тыс многоквартирных домов из 57 тыс, расположенных на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Там добавили, что в региональную программу включено 44,3 тыс МКД. В текущем году в рамках программы капитального ремонта обновят более 4 тыс.
«В Московской области программа по капитальному ремонту домов – одна из самых масштабных в России. За 10 лет она охватила более трети необходимого объёма по ремонту. Свыше 7 тыс зданий прошло через Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», – сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Он пояснил, что специалисты ремонтируют фасады, кровли, инженерные сети, подвалы, утепляют фасады.

В министерстве напомнили, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области реализуется с 2014 года.

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Хиромант Розман: Двойная линия жизни говорит о насыщенном долголетии
30 января 2024, 14:17

Фото: istockphoto.com/Jtasphoto

Хиромант Вадим Розман заявил, что двойные линии жизни на руках могут говорить о долголетии и активности.
«Таким людям от природы дана двойная энергия, чтобы справиться с возложенной на них огромной ответственностью. И пока они не выполнят свою миссию, их не отпустят. Им предстоит насыщенная, сложная и очень активная жизнь», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Розман.

Также он отметил, что чем глубже, ярче и ровнее линия, тем вероятность долголетия выше.

Ранее сообщалось, что, согласно астрологическим прогнозам, некоторым знакам зодиака не нужны ангелы-хранители. Как пишет utro.ru, к таким знакам относятся Овен, Лев и Козерог.

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#гороскоп
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Участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль
В «Би-2» заявили об отмене депортации в Израиль после визита российского консула
30 января 2024, 13:53

Фото: istock / Ekaterina_Lin

Участникам музыкальной группы «Би-2», которых задержали в Таиланде после проведения концертов без разрешения, отменили возможность депортации в Израиль вместо России. Об этом сообщили представители музыкантов в Телеграм-канале группы.

«Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов консульства России представителям группы объявили, что решение о депортации в Израиль отменено», — сказано в сообщении.
Также сообщается, что артисты отказались общаться с российским консулом в Таиланде. Известно, что сейчас исполнители находятся в общей камере миграционном центре на 80 человек.

Напомним, участников «Би-2» задержали после концерта на Пхукете 24 января. Из-за отсутствия разрешения на работы каждый член коллектива был оштрафован на 8,5 тысяч.

Ранее стало известно, что Шоумен, продюсер и музыкант Александр Цекало решил продать особняк в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Аварийная служба жилых домов в Звенигороде работает круглосуточно
30 января 2024, 13:43

Фото: Хавива Фонина

В сферу ответственности аварийной службы территориального управления многоквартирными домами Звенигорода «Одинцовская теплосеть» входит 117 адресов, в день поступает до десяти заявок, экстренная работы ведётся 24 часа в сутки. Об этом рассказал корреспонденту Хавиве Фониной заместитель управляющего директора Юрий Кондратенков.
Он пояснил, что в круглосуточном режиме вызовы принимает диспетчерская. При этом если ситуация требует немедленного вмешательства, бригада выезжает сразу – в любое время суток. Если работа не такая срочная, ее сделают в течение дня.

«Аварийная бригада работает в три смены круглосуточно, в её штате три диспетчера и 12 рабочих: сантехников, электриков, а также специалисты, которые выполняют строительно-ремонтные работы», — добавил Кондратенков.

Он также отметил, что нередко в диспетчерскую поступают звонки, не связанные с компетенцией аварийной службы управляющей компании. Тогда эти вызовы передают в соответствующее ведомство — газовую службу, электросетевую компанию и пр.

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В подмосковных лесах проведут порядка двух тысяч патрулирований территорий
30 января 2024, 13:41

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В 2024 году в Орехово-Зуевском лесничестве запланировано провести не менее 2984 патрулирований земель государственного лесного фонда. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
На сегодняшний момент уже утвердили 9 маршрутов, общая протяженность которых составляет 4099 км.

«В зимнюю пору лесная охрана осуществляет надзор, используя лыжи и снегоходы, которые позволяют добраться в отдаленные места. Несмотря на большое количество выпавшего снега, лесная охрана лесничества продолжает выполнять мероприятия согласно утвержденному плану. С начала января уже проведено 150 патрулирований, в том числе в труднодоступных местах», — поделилась ведущий инженер отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Екатерина Бабахина.

Стоит отметить, что данные мероприятия помогают своевремененно обнаруживать лесные пожары,а также определять состояния лесов и отслеживать влияние на их состояние различных факторов.

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