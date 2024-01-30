Лавров назвал абсурдными заявления о намерении РФ напасть на Прибалтику

Фото: сайт Кремля
Заявления западных политиков о намерении России напасть на Прибалтику, Швецию и Финляндию после победы в украинском конфликте, являются абсурдными. Такое заявление глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что президент США Джо Байден заявлял, если России удастся одержать победу в конфликте с Украиной, то следующими станут Прибалтика, Швеция, Финляндия.
Он добавил, что Россия противостоит попыткам Запада переписать историю народов страны, а истинную историю забыть навсегда. Также РФ отстаивает свои территории, чтобы не позволить НАТО во главе с США использовать их для угроз безопасности Российской Федерации, заключил глава российского МИФ.
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«Абсурдность таких заявлений понятна всем, любому, кто мало-мальски понимает историю и понимает те цели, которые открыто, не скрываясь, мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине. Мы устраняем историческую несправедливость», - заявил Лавров.
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Элина Позднякова