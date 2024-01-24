В США восхитились Лавровым

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров является очень образованным и честным человеком. Так его охарактеризовала бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Она сравнила Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Она подчеркнула, что глава российского МИД является очень благоразумным человеком.
При этом подполковник отметила, что Блинкен совершенно другой. По ее словам, он не всегда качественно подготовлен и не может отвечать на вопросы журналистов как следует.
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«Они занимают одинаковые должности в своих странах. Лавров, конечно, хорошо проинформирован. Лавров производит впечатление очень честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями», - похвалила Квятковски Лаврова.
Она подчеркнула, что глава российского МИД является очень благоразумным человеком.
При этом подполковник отметила, что Блинкен совершенно другой. По ее словам, он не всегда качественно подготовлен и не может отвечать на вопросы журналистов как следует.
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Элина Позднякова