Лавров высказался о переговорах США с Турцией по заходу кораблей в Черное море

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода военных кораблей в регион. Об этом пишет РИА Новости.
Глава российского МИД подчеркнул, что Вашингтон будет стараться пролоббировать идею смягчения режима проливов, действующий на данный момент: в условиях боевых действий корабли неприбрежных государств не могут зайти в Черное море. Лавров выразил уверенность, что у Пентагона это не получится.
Ранее Лавров заявил, что Россия не хочет большой войны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями», — отметил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Россия не хочет большой войны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак