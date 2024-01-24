Лавров: Россия не хочет большой войны

Фото: РИА Новости/МИД РФ
Россия многократно переживала войны, поэтому сейчас не желает эскалации. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что сейчас многие страны говорят об эскалации конфликтов, а также подозревают Россию в создании угрозы. Но российские власти не хотят большой войны, поскольку страна в своей истории уже неоднократно проходила через это.
Лавров добавил, что США и НАТО в своих доктринах указывают Россию как страну, создающую прямую угрозу их безопасности.
В связи с этим, Североатлантический альянс приступил к затягиванию к себе нейтральных государства, таких как Финляндия и Швеция.
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Лавров добавил, что США и НАТО в своих доктринах указывают Россию как страну, создающую прямую угрозу их безопасности.
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Анастасия Чинкова