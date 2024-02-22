Лавров заявил о вынашивании Западом уголовных приемов для отъема российских активов

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в вынашивании преступных методов захвата российской собственности и активов, приводит слова информационное агентство ТАСС.
«Вынашиваются уголовные приемы отъема суверенных активов и частной собственности. Сделана ставка на экстерриториальные санкции, экономическую дискриминацию, недобросовестную конкуренцию, "зеленые" барьеры, зажим эффективных форм перетока технологий и инвестиций», — заявил министри в своем выступлении на G20 в Рио-де-Жанейро.
Министр подчеркнул, что Запад будет использовать любые средства для достижения своих целей. Отметив, что НАТО нарушает свое обязательство не расширяться к границам России, Лавров добавил, что Запад берет курс на глобальную экспансию.
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Александр Климов