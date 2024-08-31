Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский намерен превратить конфликт Украины с Россией в масштабную войну, в которой будет участвовать НАТО. Лавров сделал это заявление в интервью документальному фильму телеканала RT «Мосты на Восток».
Лавров видит сходство между ситуацией на Ближнем Востоке и на Украине и подчеркивает, что Зеленский выразил желание спровоцировать большую войну.
Ранее Лавров предупредил противников переговоров между Украиной и Россией о последствиях. Чем дольше откладывается диалог, тем сложнее он будет вестись, подчеркнул он.
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«Чтобы самому отступить в сторону, и за него стали бы воевать американцы и другие натовцы. Похожая ситуация, когда хотят спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке и на прилегающей к нам территории», – заявил он.
Ранее Лавров предупредил противников переговоров между Украиной и Россией о последствиях. Чем дольше откладывается диалог, тем сложнее он будет вестись, подчеркнул он.
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Александр Климов