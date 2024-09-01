Лавров оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал в интервью для телеканала RT возможность вступления Украины в НАТО.
Лавров оценил возможность вступления Украины в НАТО и рассмотрел позицию России по этому вопросу. Он исключил возможность членства Киева в Североатлантическом альянсе и подчеркнул, что это невозможно.
Ранее президент Чехии Петр Павел допустил присоединение Украины к НАТО, не возвращаясь к границам 1991 года. По словам чешского лидера, Украина может стать членом альянса, даже если часть ее территории останется под контролем России.
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«Те, кто пытается нам предъявлять "развязки": мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, – фантазеры и провокаторы»", – отметил он.
Ранее президент Чехии Петр Павел допустил присоединение Украины к НАТО, не возвращаясь к границам 1991 года. По словам чешского лидера, Украина может стать членом альянса, даже если часть ее территории останется под контролем России.
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Александр Климов