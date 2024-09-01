Лавров заявил о нежелании Ирана реагировать на провокации

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Иран не будет участвовать в широкомасштабных военных действиях и не поддастся на провокации. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.
«Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия. Его пытаются провоцировать», – подчеркнул он.
Ранее Лавров высказался о приостановке работы над договором с Ираном. Он отметил, что документ в данный момент не может быть подписан, тем не менее его текст согласован.
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Александр Климов