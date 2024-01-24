Россия запросила срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76

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Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за украинской атаки на самолет Ил-76 ВКС РФ с пленными ВСУ на борту. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях СБ ООН.
«Мы запросили уже где-то около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск - ред). Очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее», - рассказал Лавров.
Он также отметил, что не хотел бы повторения истории 2022 года, когда после инсценировки в Буче, по словам Лаврова, России пришлось ждать заседания три дня.
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Элина Позднякова