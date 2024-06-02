Лавров выразил соболезнования в связи со смертью учёного и депутата Чилингарова

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной знаменитого полярного исследователя, депутата Государственной думы РФ Артура Чилингарова.
В телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства глава МИД написал, что со смертью учёного дипломаты потеряли доброго товарища, друга и наставника. Полярный исследователь, Герой Советского Союза и Герой России Чилингаров скончался на 85-м году жизни. Сергей Лавров отметил, что талантливый учёный и путешественник внёс неоценимый вклад в упрочение позиций России в Арктике и Антарктике.
Министр также отметил, что с 80-х годов прошлого века Чилингаров активно участвовал в реализации внешнеполитических интересов своей страны. С 2012 года он был специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Широкую известность и признание получила его законотворческая деятельность. Российская наука и всё общество со смертью Чилингарова понесли тяжёлую утрату, заключил Сергей Лавров.
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