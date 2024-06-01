«Многие годы дружили»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Путин и Чилингаров хорошо знали друг друга и дружили много лет.
Президент направил телеграмму с соболезнованиями его родным и близким.
В субботу на 85-м году жизни от тяжелой и продолжительной болезни скончался депутат Госдумы, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров. О его смерти сообщил председатель нижней параты парламента Вячеслав Володин. Он также выразил свои соболезнования.
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Президент направил телеграмму с соболезнованиями его родным и близким.
В субботу на 85-м году жизни от тяжелой и продолжительной болезни скончался депутат Госдумы, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров. О его смерти сообщил председатель нижней параты парламента Вячеслав Володин. Он также выразил свои соболезнования.
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Анастасия Чинкова