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«Многие годы дружили»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата ГД Чилингарова
01 июня 2024, 21:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Путин и Чилингаров хорошо знали друг друга и дружили много лет.

Президент направил телеграмму с соболезнованиями его родным и близким.



В субботу на 85-м году жизни от тяжелой и продолжительной болезни скончался депутат Госдумы, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров. О его смерти сообщил председатель нижней параты парламента Вячеслав Володин. Он также выразил свои соболезнования.

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#депутат
#госдума
США объявили о запуске двух межконтинентальных баллистических ракет
США запустят две баллистические ракеты Minuteman III 4 и 6 июня
01 июня 2024, 21:01

Фото: iStock/allanswart

США запустят две межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III 4 и 6 июня. Об этом сообщило командование космических сил страны.
Отмечается, что первый испытательный запуск будет осуществлён 4 июня с 12:01 до 06:01 по тихоокеанскому времени. А второй состоится 6 июня в это же время.

Испытания будут проходить на базе Ванденберг в Калифорнии.

Командование уточнило, что целью испытаний станет демонстрация готовности ядерного оружия, а также проверка его эффективности.

Также в ведомстве добавили, что предупредили Россию о готовящихся запусках ракет.

Ранее, в минувший четверг, ВМС США в тестовом режиме осуществили перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. В Пентагоне по итогам проведения испытаний заявили, что была продемонстрирована возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности на последнем этапе полета.

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#сша
#ракета
#испытания
#проверка
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Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров: биография, карьера
Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров
01 июня 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

На 85 году жизни умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров.
Подробнее о биографии и карьере Чилингарова расскажет «Радио 1».

Биография

Артур Николаевич Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища им. адмирала С. О. Макарова (ныне Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова) по специальности «инженер-океанолог».

Карьера

После окончания учёбы, с 1963 по 1965 годы, Чилингаров находился в якутском посёлке Тикси, где работал инженером-гидрологом в Арктической научно-исследовательской обсерватории.

В политику Чилингаров пришёл в 1965 году, когда занял пост первого секретаря Булунского районного комитета ВЛКСМ Якутской АССР.

В 1986-1992 годы был заместителем председателя Госкомгидромета СССР, начальником главного управления по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана.

В 1986 году Чилингаров участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1991 году его назначают советником председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова по проблемам Арктики и Антарктики. Этот пост он занимает до 1993 года, после чего становится депутатом Госдумы I-V созывов (до 2011 года). С 1993 по 2007 годы является заместителем председателя Госдумы, а св 2007-2011 годах – первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия».

В 2021 году избран депутатом Госдумы VIII созыва. Был одним из старейших по возрасту депутатов этого созыва после Владимира Ресина и Валентины Терешковой.

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#депутат
#госдума
#россия
#единая россия
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Госдеп озвучил официальную позицию США о легитимности Зеленского
Госдеп: США не изменили позицию о статусе Зеленского после истечения полномочий
01 июня 2024, 20:09

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

США не изменили свою позицию о статусе Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий. Такое заявление Госдеп США сделал в беседе с РИА Новости.
Агентство спросило, какой позиции США придерживаются в отношении статуса Зеленского с учётом истечения срока его полномочий и непроведения выборов на Украине. В ведомстве сослались на официального представителя Госдепа Мэттью Миллера от 25 марта.

Тогда, в преддверии истечения полномочий Зеленского, он заявил, что Соединённые Штаты понимают сложность проведения выборов в условиях конфликта и считают, что этот вопрос должно решать население страны.

Напомним, что полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Президентские выборы должны были состояться на Украине 31 марта, однако их отменили из-за военного положения. После этого возник вопрос легитимности политика.

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#госдеп
#сша
#владимир зеленский
#президент
#украина
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«Вернуть взрослых в комнату»: Кеннеди-младший о войне США с Россией ради Украины
Кеннеди-младший назвал безумием войну США и РФ ради Украины
01 июня 2024, 19:33

Фото: iStock/grynold

Война США против России с целью защиты режима Владимира Зеленского была бы безумием. Об этом в соцсети Х написал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Он сослался на исследования Пентагона, которые показали, что 90 миллионов американцев погибнут в течение первых минут ядерной войны с Россией. Ещё столько же граждан скончаются за последующие полгода.

Политик добавил, что эти оценки могут быть заниженными.

Однако Кеннеди-младший заявил, что именно это ждёт США в случае разрешения ВСУ обстреливать объекты на территории России, а также эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, Пекином и Пхеньяном.

В заключение он призвал «вернуть взрослых в комнату».

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#сша
#россия
#война
#украина
#ядерное оружие
#катастрофа
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В Турции озвучили условие для вывода войск из Сирии
Минобороны Турции: Анкара выведет войска из Сирии в случае безопасности границ
01 июня 2024, 19:05

Фото: iStock/CatEyePerspective

Турция рассмотрит возможность вывода войск с территории Сирии, но только есть граница стран будет обезопасена. Такое заявление сделал министр обороны страны Яшар Гюлер, слова которого приводит телеканал TRT Haber.
Он заявил, что турецкая сторона готова оказать всевозможную поддержку Сирии, касающуюся принятия всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, полномасштабной нормализации и обеспечения безопасной обстановки. Только после выполнения всех этих действий Турция рассмотрит возможность вывода своих войск с территории Сирии, если в этом будет необходимость.

Также Гюлер прокомментировал муниципальные выборы на контролируемых курдской автономной администрацией территориях Сирии, которые запланированы на 11 июня. По его словам, они неприемлемы и угрожают безопасности не только самой Сирии, но и соседних государств, включая Турцию.

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#турция
#сирия
#военные
#выборы
#политика
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Арестович: у Запада и Китая есть план по прекращению конфликта на Украине
01 июня 2024, 18:54

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что у Запада и Китая есть план по урегулированию украинского конфликта, приводит его слова издание «Страна».
По его словам, США, Франция, КНР и Россия в секретном порядке обсудили перспективу объявления временного перемирия.

Однако осуществлению этого сценария препятствует позиция президента Украины Владимира Зеленского, который решил остаться на посту главы государства после фактического истечения срока полномочий.

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* Внесен в список террористов и экстремистов
#сша
#россия
#франция
#сценарий
#арестович
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На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС
Депутат Рады Гончаренко: власти Украины решили мобилизовать сотрудников ГСЧС
01 июня 2024, 18:29

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские власти намерены мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.
По его мнению, такое решение властей абсолютно безумное. Депутат возмутился нововведением и задался вопросом о том, кто тогда будет выполнять работу сотрудников экстренных служб.

Гончаренко* также сообщил, что на сайте кабмина уже размещена петиция с требованием освободить от мобилизации пожарных и спасателей.

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* Внесен в список террористов и экстремистов
#депутат
#мобилизация
#всу
#украина
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В НАТО назвали кибератаку поводом применить пятую статью
Бауэр: кибератака может стать поводом для применения Пятой статьи Устава НАТО
01 июня 2024, 18:11

Фото: iStock/RomanBabakin

НАТО вправе применить пятую статью устава блока в ответ на кибератаки. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на сессии «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре.
По его словам, участники блока уже договорились о том, что кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи.

Напомним, речь идет о пункте, который предусматривает ответ всех стран-членов Альянса в случае нападения на одну из стран НАТО каким-либо государством. Такой ответ предполагает военную силу в том числе.

Бауэр пояснил, что не только физическая, но и кибератака может считаться основанием применения статьи.

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#нато
#россия
#кибербезопасность
#атака
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На Украине призвали граждан копить на пенсии и работать до глубокой старости
01 июня 2024, 18:05

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Замминистра социальной политики Дарья Марчак заявила, что украинцы должны быть готовы самостоятельно откладывать пенсию и трудиться до глубокой старости на фоне критической ситуации с демографией в стране. Об этом сообщает издание «Страна».
Марчак отметила, что граждане Украины должны работать так долго, как могут. Уточняется, что согласно процентному соотношению,в настоящее время один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера, а в в скором времени ситуация может ухудшиться гораздо сильнее.

Марчак заключила, что общий пенсионный возраст на Украине варьируется от 60 до 65 лет, причем иногда украинцы досрочно выходят на пенсию.

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата при поддержке полицейских задержали мужчин-кришнаитов недалеко от Мукачево Закарпатской области на западе Украины.

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#пенсионеры
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#работа
#деньги
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