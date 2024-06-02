Шойгу прокомментировал смерть Чилингарова

Фото: сайт Минобороны РФ
Со смертью великого исследователя Артура Чилингарова ушла эпоха освоения Арктики,заявил секретарь Совета Безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Это сообщение размещено на веб-сайте организации.
Шойгу подчеркнул, что Россия потеряла великого исследователя и настоящего героя.
Депутат Госдумы Артур Чилингаров скончался в возрасте 85 лет. О смерти полярника стало известно вечером 1 июня.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам полярного исследователя. Глава страны направил телеграмму соболезнования родным и близким Героя России.
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Депутат Госдумы Артур Чилингаров скончался в возрасте 85 лет. О смерти полярника стало известно вечером 1 июня.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам полярного исследователя. Глава страны направил телеграмму соболезнования родным и близким Героя России.
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Александр Климов