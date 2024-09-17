Лазарева* пожаловалась, что статус иноагента мешает ей работать

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Телеведущая Татьяна Лазарева* убеждена, что внесение её имени в реестр иноагентов мешает ей в полной мере осуществлять свою профессиональную деятельность. Об этом говорится в документах суда, которые приводит РИА Новости.
По её словам, такое решение Минюста является нарушением её профессиональных прав, а также ограничивает возможность осуществления профессиональной деятельности. Также она назвала это дискриминацией.
В документах сказано, что сведения, предоставленные Роскомнадзором и Минюстом РФ, позволили установить факт работы Лазаревой* в украинском шоу «Байрактар News», выпускаемом «Студией квартал-95». Также она получала иностранное финансирование и сотрудничала со СМИ, выполняющими функции иноагентов.
Лазареву* признали иностранным агентом в июне 2022 года. После этого её два раза штрафовали за отсутствие маркировки на 40 и 30 тысяч рублей.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
В документах сказано, что сведения, предоставленные Роскомнадзором и Минюстом РФ, позволили установить факт работы Лазаревой* в украинском шоу «Байрактар News», выпускаемом «Студией квартал-95». Также она получала иностранное финансирование и сотрудничала со СМИ, выполняющими функции иноагентов.
Лазареву* признали иностранным агентом в июне 2022 года. После этого её два раза штрафовали за отсутствие маркировки на 40 и 30 тысяч рублей.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова