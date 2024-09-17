Лазарева* пожаловалась, что статус иноагента мешает ей работать

Правозащитник Эльман Пашаев, ранее известный как адвокат Михаила Ефремова, был задержан следственными органами России 17 сентября 2024 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, что может привести к десяти годам лишения свободы и штрафу. О том, как он связан с делом «королевы марафонов» Елены Блиновской и СВО расскажет редакция «Радио 1».