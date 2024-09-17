Верховный суд отказался рассмотреть жалобу Галкина* о статусе иноагента

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Верховный суд России отказался рассматривать жалобу шоумена Максима Галкина* на отказ в исключении его из реестра иноагентов. Об этом пресс-служба суда сообщила РИА Новости.
Отмечается, что было отказано в передаче жалобы для её рассмотрения в ходе судебного заседания.
Ранее, в конце мая этого года, Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить Галкина* из реестра Минюста. Тогда представитель шоумена Екатерина Зубань сообщила, что решение ведомства задевает права и свободы её клиента. Она добавила, что Галкин* никогда не занимался и сейчас никак не связан с политической деятельность, а его критика в адрес государственных органов якобы не является политической деятельностью. Также её клиент никогда не получал никакого вида помощи от Украины и иных стран.
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