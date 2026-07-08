LBS: жильцы могут сократить платежи за ЖКХ на 250 рублей в месяц
Аналитики разработчика световых систем LBS подсчитали, что обновление освещения в подъезде помогает уменьшить общедомовые расходы на 50–250 рублей в месяц на квартиру. В домах с подземным паркингом сумма экономии часто оказывается выше.
Специалисты в беседе с «Газетой.Ru» советуют использовать «умный свет» с датчиками движения и освещенности. Такая система зажигает лампы в нужный момент и учитывает естественный свет. Дополнительный эффект дают LED-светильники, поскольку они тратят меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания. Для перехода на такую схему жильцам предстоит обсудить вопрос с управляющей компанией и вынести его на общее собрание собственников.
Снизить траты можно и внутри квартиры. Эксперты Aqara.ru считают, что датчики движения и освещенности в среднем сохраняют около 100 рублей в месяц в типовом жилье. Чаще всего их ставят в коридорах, гардеробных и санузлах, где свет нередко оставляют включенным. Отдельную экономию дает теплый пол. Умные термостаты и температурные датчики позволяют уменьшать нагрев ночью или в часы отсутствия хозяев, а затем возвращать комфортный режим к их приходу. За счет этого расходы на обогрев порой снижаются вдвое.
Еще одна полезная мера — датчики протечки и системы автоматического перекрытия воды. Они помогают избежать серьезных затрат на ремонт, включая ущерб в соседних квартирах.
Кроме того, для стабильной экономии нужны регулярное обслуживание и правильная настройка оборудования. Датчики могут работать некорректно, если они установлены в неподходящих местах, загрязняются или не адаптированы под режим жизни дома. Поэтому после модернизации обычно важно контролировать фактическое потребление ресурсов, сравнивать платежи за разные периоды и при необходимости корректировать параметры системы, чтобы она действительно снижала расходы, а не просто считалась «современной».
Читайте также: