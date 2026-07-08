LBS: жильцы могут сократить платежи за ЖКХ на 250 рублей в месяц

08 июля 2026, 08:44

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Аналитики разработчика световых систем LBS подсчитали, что обновление освещения в подъезде помогает уменьшить общедомовые расходы на 50–250 рублей в месяц на квартиру. В домах с подземным паркингом сумма экономии часто оказывается выше.