Цены на кофе и какао могут резко взлететь из-за климата в Индонезии
Усиление климатического явления Эль-Ниньо может спровоцировать рост мировых цен на кофе и какао. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал климатолог Адри Рамдани.
По словам эксперта, продолжительное сохранение засушливых условий способно заметно сократить объёмы производства этих культур в стране, а поскольку Индонезия — один из крупнейших мировых производителей кофе и какао, колебания в её урожаях отражаются на глобальной конъюнктуре. При этом власти страны прорабатывают комплекс мер, позволяющих подготовиться даже к самым неблагоприятным сценариям.
Эль‑Ниньо представляет собой природное явление, связанное с аномальным повышением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана. Такая аномалия провоцирует масштабные климатические изменения: в одних частях света начинаются засухи, в других — наводнения.
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