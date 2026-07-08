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Цены на кофе и какао могут резко взлететь из-за климата в Индонезии

Климатолог Рамдани: засуха может привести к росту цен на кофе и какао
Фото: istockphoto/iWichy

Усиление климатического явления Эль-Ниньо может спровоцировать рост мировых цен на кофе и какао. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал климатолог Адри Рамдани.



По словам эксперта, продолжительное сохранение засушливых условий способно заметно сократить объёмы производства этих культур в стране, а поскольку Индонезия — один из крупнейших мировых производителей кофе и какао, колебания в её урожаях отражаются на глобальной конъюнктуре. При этом власти страны прорабатывают комплекс мер, позволяющих подготовиться даже к самым неблагоприятным сценариям.

Эль‑Ниньо представляет собой природное явление, связанное с аномальным повышением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана. Такая аномалия провоцирует масштабные климатические изменения: в одних частях света начинаются засухи, в других — наводнения.

Александр Огарёв

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