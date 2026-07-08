Цены на кофе и какао могут резко взлететь из-за климата в Индонезии

08 июля 2026, 03:32

Климатолог Рамдани: засуха может привести к росту цен на кофе и какао

Фото: istockphoto/iWichy

Усиление климатического явления Эль-Ниньо может спровоцировать рост мировых цен на кофе и какао. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал климатолог Адри Рамдани.