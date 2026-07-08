Пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме

08 июля 2026, 05:34

Мошенники маскируются под сотрудников СФР и выманивают личные данные пенсионеров

Фото: istockphoto/nevodka

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Социального фонда или банка, чтобы получить доступ к личной информации пожилых граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».