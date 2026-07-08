Пенсионеров предупредили о новой мошеннической схеме
Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Социального фонда или банка, чтобы получить доступ к личной информации пожилых граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».
В ходе телефонного разговора аферисты заявляют, что при начислении июльских надбавок к пенсии якобы допущена техническая ошибка. Чтобы усыпить бдительность жертвы, мошенники ссылаются на несуществующие «новые указы» и намеренно создают ощущение срочности. Таким образом, они выманивают у человека персональные данные, реквизиты банковской карты либо коды из СМС‑сообщений.
Представители платформы подчеркнули, что сотрудники банков и Социального фонда никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию или коды для оформления выплат. Если поступивший звонок вызывает сомнения, лучше сразу прекратить разговор и самостоятельно обратиться в организацию, чтобы проверить сведения.
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