ЛДПР предлагает обязать мигрантов возмещать социальные расходы при утрате гражданства
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому мигранты, утратившие российское гражданство из-за совершения преступлений или нарушения конституционных обязанностей, будут обязаны компенсировать государству понесённые социальные расходы. Об этом сообщили в пресс-службе партии, передаёт «Газета.Ru».
Инициатива предусматривает, что такие граждане должны будут вернуть средства, затраченные бюджетом на медицинскую помощь, образование и социальную поддержку за период их нахождения в гражданстве РФ.
Лидер партии Леонид Слуцкий подчеркнул, что иностранные граждане продолжают нарушать российские законы, при этом пользуясь мерами социальной поддержки. По его словам, с начала 2025 года уровень преступности среди мигрантов вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В ЛДПР считают, что одних лишь уголовных наказаний недостаточно — лишённые гражданства лица также должны компенсировать государственные расходы, потраченные на них.
