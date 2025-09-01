Достижения.рф

ЛДПР предлагает обязать мигрантов возмещать социальные расходы при утрате гражданства

Слуцкий: лишённые гражданства мигранты должны компенсировать затраты на медицину
Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому мигранты, утратившие российское гражданство из-за совершения преступлений или нарушения конституционных обязанностей, будут обязаны компенсировать государству понесённые социальные расходы. Об этом сообщили в пресс-службе партии, передаёт «Газета.Ru».



Инициатива предусматривает, что такие граждане должны будут вернуть средства, затраченные бюджетом на медицинскую помощь, образование и социальную поддержку за период их нахождения в гражданстве РФ.

Лидер партии Леонид Слуцкий подчеркнул, что иностранные граждане продолжают нарушать российские законы, при этом пользуясь мерами социальной поддержки. По его словам, с начала 2025 года уровень преступности среди мигрантов вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ЛДПР считают, что одних лишь уголовных наказаний недостаточно — лишённые гражданства лица также должны компенсировать государственные расходы, потраченные на них.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0