Появились подробности о мужчине, задержанном возле школы из-за ежа и спущенных штанов
Редакция Om1 Новосибирск сообщила о новых деталях задержания мужчины с ежом в Академгородке. Следственное управление СК РФ по Новосибирской области предъявило обвинение фигуранту в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) во время праздничной линейки 1 сентября в школе «Горностай» в Академгородке.
По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории школы и осознавая, что перед ним находится сотрудник полиции в форменной одежде, причинил ему физическую боль и моральные страдания. Инцидент произошел, когда инспектор по делам несовершеннолетних потребовал от выступающего прекратить нарушать общественный порядок. Напомним, мужчина снимал штаны во время своего номера с жонглированием и живым ежом, что было расценено как эксгибиционизм.
Следствие считает, что обвиняемый действовал умышленно, будучи недовольным законными требованиями полиции. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования. В то же время ручной еж, участвовавший в выступлении, сбежал во время конфликта и до сих пор не найден.
Читайте также: