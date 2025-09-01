Появились подробности о мужчине, задержанном возле школы из-за ежа и спущенных штанов

01 сентября 2025, 14:54

Мужчина с ежом у новосибирской школы оказал сопротивление полиции

Фото: Istock/blinow61

Редакция Om1 Новосибирск сообщила о новых деталях задержания мужчины с ежом в Академгородке. Следственное управление СК РФ по Новосибирской области предъявило обвинение фигуранту в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) во время праздничной линейки 1 сентября в школе «Горностай» в Академгородке.