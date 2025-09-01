Россиянина отправили в СИЗО по делу о пытках на автомойке

01 сентября 2025, 14:42

Фигурант дела о пытках девушек на автомойке находится под стражей

Фото: istockphoto/Diy13

В Каменске‑Уральском (Свердловская область) в СИЗО отправили россиянина Александра Беспалова, ранее объявленного в розыск по делу о пытках на автомойке, сообщает Ura.ru.