Достижения.рф

Россиянина отправили в СИЗО по делу о пытках на автомойке

Фото: istockphoto/Diy13

В Каменске‑Уральском (Свердловская область) в СИЗО отправили россиянина Александра Беспалова, ранее объявленного в розыск по делу о пытках на автомойке, сообщает Ura.ru.



Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему меру пресечения в виде ареста — он пробудет под стражей до 5 октября 2025 года. По делу уже привлечены 15 фигурантов.

По версии следствия, в начале января несколько мужчин насильно посадили в машины девушек, одна из которых была несовершеннолетней, и привезли их на автомойку на улице Карла Маркса, где в течение многих часов применяли к ним физическое и психологическое насилие: обливали пеной и избивали.

Предположительной причиной нападения стало нежелание одной из девушек ответить взаимностью одному из мужчин. Вскоре после происшествия были арестованы трое подозреваемых.

Никита Кротов

