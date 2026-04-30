Петербуржцы обеспокоились пожарной безопасностью в Приморском районе
В Приморском районе Петербурга произошел очередной пожар в зоне сбора отходов. Днем на территории жилого комплекса «Шуваловский» (на улице Парашютной) загорелась хозяйственная постройка рядом с мусорными контейнерами.
Как сообщает 78.ru со ссылкой на местных жителей, строение с наибольшей долей вероятности использовалось для хранения инвентаря либо складирования отходов. За последнюю неделю в Приморском районе вспыхнул уже второй самострой. Недавно в соседнем ЖК «Чистое небо» огонь на контейнерной площадке повредил два припаркованных автомобиля.
Жители близлежащих домов выражают серьезную обеспокоенность уровнем пожарной безопасности в округе. Особое внимание они обращают на сомнительную законность размещения различных ларьков и временных построек на территориях парковок жилых комплексов. Эти объекты, по мнению горожан, могут создавать дополнительные риски.
