Россельхознадзор предупредил об опасных семенах на маркетплейсах
В России недобросовестные продавцы пытаются реализовать на популярных маркетплейсах семена борщевика Сосновского, который является опасным инвазивным сорняком. Об этом в беседе с ТАСС сообщила начальник контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.
В дальнейшем ведомство планирует провести диалог с площадками, чтобы впредь такие нарушения не допускались. Вероятно, речь пойдет о поправках в законодательство, предположила специалист.
Кроме того, сотрудники Россельхознадзора провели контрольную закупку обыкновенного борщевика, пригодного в пищу. Сейчас эксперты ожидают результатов исследования. Его цель — выяснить, не маскируют ли продавцы семена опасного сорняка под кулинарное растение.
Ранее россиянам напомнили о недопустимости распространения борщевика на дачных участках. Нарушителям грозит крупный штраф.
