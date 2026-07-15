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В одном из дворов Наро-Фоминска устроют площадку для изучения ПДД

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ обсудил с коллегами и подрядчиками текущие вопросы, задачи и планы. Особое внимание уделили благоустройству территории, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Решено обустроить в одном из дворов площадку для изучения правил дорожного движения со знаками, светофором и разметкой.

В округе также продолжается обновление социальной инфраструктуры. В этом году капитально ремонтируют детсад №22 в Апрелевке, Наро-Фоминский детский сад №2 на улице Школьной, школу для обучающихся с ОВЗ и первый корпус школы №6 в Наро-Фоминске. Второй корпус завершат в следующем году.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Как отметили представители администрации, при проведении ремонта особое внимание уделяют созданию комфортной и безопасной среды – замене инженерных сетей, модернизации систем освещения и вентиляции, обустройству современных учебных пространств.

Такие проекты делают городскую среду комфортнее, а образовательные учреждения – безопаснее для детей.
Лора Луганская

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