В одном из дворов Наро-Фоминска устроют площадку для изучения ПДД

15 июля 2026, 12:29

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ обсудил с коллегами и подрядчиками текущие вопросы, задачи и планы. Особое внимание уделили благоустройству территории, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.