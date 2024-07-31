ЛДПР предложила ужесточить наказание за фиктивную выдачу сертификатов мигрантам

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Депутатов ЛДПР с лидером партии Леонидом Слуцким призвала ввести уголовную ответственность вплоть до лишения свободы вплоть до пяти лет за выдачу иностранным гражданам фиктивного сертификата о знании русского языка, истории и законодательства России.
Авторы проекта отметили, что в последнее время число случаев фиктивного приёма экзамена по русскому языку лишь увеличилось. В то же время, как передаёт RT, нарушения должностными лицами из образовательных организаций правил и требований сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов наказывается лишь штрафом от 30 до 50 тыс. рублей без уголовного наказания.
А вот поддержка и защита прав граждан, принимающих участие в СВО, наоборот, находится на особом контроле у правоохранителей. Так, замруководителя Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу Кристина Кашина сообщила, что с начала этого года в отношении участников спецоперации уже приостановлено 5,4 тыс. исполнительных производств. В беседе с «Петербургским дневником» она добавила, что с февраля 2022 года было приостановлено более 15 тыс. подобных производств.
Ранее российские военные, действующие участники спецоперации, записывали видеообращение к мигрантам, где призвали их соблюдать законы России.
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А вот поддержка и защита прав граждан, принимающих участие в СВО, наоборот, находится на особом контроле у правоохранителей. Так, замруководителя Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу Кристина Кашина сообщила, что с начала этого года в отношении участников спецоперации уже приостановлено 5,4 тыс. исполнительных производств. В беседе с «Петербургским дневником» она добавила, что с февраля 2022 года было приостановлено более 15 тыс. подобных производств.
Ранее российские военные, действующие участники спецоперации, записывали видеообращение к мигрантам, где призвали их соблюдать законы России.
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Мелисса Тимофеева