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Бойцы СВО обратились к мигрантам с призывом соблюдать законы РФ — видео

Бойцы СВО призвали мигрантов соблюдать российские законы
30 июля 2024, 15:46
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Российские военные, действующие участники спецоперации, записали видеообращение к мигрантам, где призвали их соблюдать законы России. Видео публикует Telegram-канал «Zаписки Vетерана».
В своем видеообращении российские бойцы отмечают, что постоянно сталкиваются с новостями об убийствах, изнасилованиях, избиениях участников СВО и других противоправных выходках, совершенных мигрантами.

«И если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны, то ему не место среди нас», — сказал один из бойцов.



Он также предложил иностранцам, которые хотят жить в России, присоединиться к российским военным в зоне проведения спецоперации.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Казьминское на Ставрополье группа цыган устроила настоящий кошмар для семьи бойца СВО, воспользовавшись тем, что военнослужащий находился на передовой. Следователи начали проверку по факту угроз и оскорблений, которые продолжались на протяжении нескольких недель.

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#сво
Депутат Новиков объяснил, почему развала ЕС не будет
Депутат Новиков усомнился в развале ЕС
30 июля 2024, 19:22

Фото: iStock/sinonimas

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Евросоюз вряд ли развалиться, так как за его сохранением стоят лишком большие силы.
«Несмотря на такие оценки и тенденции, слишком большие силы с большими финансовыми возможностями заинтересованы в сохранении ЕС. Сейчас они ведут работу, направленную на формирование общей европейской армии. Здравые голоса в части, что ЕС должен развиваться на других принципах, будут раздаваться, но это не значит, что завтра ЕС перестанет быть частью нашей реальности», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Новиков.

Ранее руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер заявил, что сейчас в ЕС присутствуют серьёзные разногласия, так как союз оказался не готов к современным вызовам.

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Стало известно, чего больше всего боятся в Германии
Бербок призвала не допустить появление ВС России на границе Германии и Польши
30 июля 2024, 19:18

Фото: istockphoto/photosvit

Берлин должен активно защищать Украину, чтобы российские военные не появились на границе ФРГ и Польши. Об этом журналистам Die Zeit заявила глава германского МИДа Анналена Бербок. Она отметила, что прекращение помощи Киеву станет «абсолютной катастрофой» для украинской республики.
«Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей», — сказала политик.

Бербок уверена, что, если поддержка Украине остановится, то это якобы создаст риски европейской безопасности.

Власти РФ заявляли, что не оставят без внимания действия, которые потенциально опасны для страны, однако подчеркивали, что Россия не несет угроз ни для одного государства из блока НАТО.

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#мир
#россия
#германия
#украина
#вс рф
#новости
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Брюссель обвинили в блокировке поставок нефти РФ в Венгрию
Сийярто обвинил Брюссель в блокировке поставок российского топлива в Венгрию
30 июля 2024, 18:59

Фото: istockphoto/artJazz

В блокировке поставок российской нефти на Украину виноват Брюссель, а не Украина. Об этом в социальных сетях заявил руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, блокировки нужны Брюсселю, чтобы шантажировать государства, выступающие за мир.
«Не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны», — гласит публикация.

Он добавил, что в Еврокомиссии до сих пор не предприняли мер, чтобы разблокировать поставки российского черного золота.

Ранее главы внешнеполитических ведомств России, Венгрии и Словакии обсуждали ситуацию с приостановкой транзита нефти России через Украину. Словакия также угрожала ответить Киеву на введенные санкции.

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#мир
#россия
#венгрия
#европа
#нефть
#новости
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Политолог Швейцер заявил о необходимости перестройки ЕС
30 июля 2024, 16:53

Фото: iStock/butenkow

Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер заявил, что сейчас в ЕС присутствуют серьёзные разногласия, так как союз оказался не готов к современным вызовам.
Эксперт считает, что Евросоюзу требуются определённые перестройка и пересборка.

«Сейчас самое главное — найти сбалансированную точку зрения на конфликты. Даже когда они принимают резолюции и голосуют за абсолютное большинство, они не находят абсолютной поддержки и понимания в собственных странах. Они распускаться не будут. Будут идти на какие-то контакты, на переговоры, на объяснения общей точки зрения», — добавил в беседе с RT Швейцер.

Распада и банкротства США также ждать не стоит. Об этом заявил американист и политолог Константин Блохин, комментируя госдолг страны.

«Да, госдолг показателен в том смысле, что США находятся в системном кризисе. Сегодняшние США — бледная тень той Америки, которая была после Второй мировой войны. Но США являются мировым финансовым манипулятором, они создали финансовую систему, по которой функционирует весь мир. Они себя искусственно поддерживают на плаву. Никто не знает, до какого уровня может расти госдолг. Сама по себе мировая финансовая система — американская», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Блохин.

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал к развалу Евросоюза из-за его воинственной политики в отношении России.

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#сша
#страны
#политолог
#евросоюз
#политика
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Посольство Франции в Москве «готовится к возможной бомбардировке»
30 июля 2024, 16:20

Фото: istockphoto / User10095428_393

Посольство Франции в России прокомментировало информацию о мешках на крыше здания в Москве, похожих на те, которые используются при обстрелах, сообщили в МК.
Во вторник в телеграм-каналах появились фотографии здания на Большой Якиманке, на которых видно, что крыша посольства покрыта мешками. В социальных сетях появилась версия, что дипломаты готовятся к обороне или обстрелу.

Однако представитель посольства сообщил, что появление мешков на крыше связано с проведением плановых ремонтных работ в летний период.

«Проводятся простые ремонтные работы», — заявили в дипмиссии и отказались от дальнейших комментариев.

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#сво
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#посольство
#франция
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Илью Яшина* этапировали в неизвестном направлении
Илью Яшина увезли из колонии
30 июля 2024, 16:19

Фото: ГУФССП РФ по МО

Илья Яшин*, бывший муниципальный депутат Москвы, признанный иностранным агентом, был этапирован из колонии в неизвестное направление, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Его адвокат подтверждает, что местонахождение Яшина* в настоящее время неизвестно.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил что Илью Яшина* увезли из колонии в неизвестном направлении. В тот же день этапировали и других заключенных. По имеющимся данным, также были перевезены бывшая активистка уфимского штаба Навального** Лидия Чанышева, активистка Саша Скочиленко, экс-депутат томской думы Ксения Фадеева и председатель «Мемориала»*** Олег Орлов*.

Ранее Чанышеву и Орлова* этапировали в неизвестное направление, а Скочиленко, по информации ее защиты, направили в Москву. На данный момент место нахождения Яшина* остается неизвестным, что вызывает обеспокоенность среди его поддержки и правозащитников.

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Журналиста Кашина* объявили в розыск.

* Признан в России иностранным агентом.
** Организация запрещена в России.
*** Организация включена Минюстом в список иноагентов.
#иноагенты
#тюрьма
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США подготовили «сюрприз» Украине
WSJ: Вашингтон ограничит использование Киевом оружия, которым оснастят F-16
30 июля 2024, 16:15

Фото: istockphoto/digigraphy

Вашингтон ограничит использование киевским режимом оружия, которым будут оснащены самолеты F-16. Как уточняют журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновника США, Украине разрешат применять вооружения на территории России «в ответ на атаки из-за границы».
По информации обозревателей, Штатами согласовано вооружение десятков поставляемых боевикам ВСУ F-16 американскими ракетами и прочим «передовым оружием».

«Вашингтон ограничит использование Украиной предоставляемого США оружия для ударов по российской территории, как и в случае с другим вооружением», — сказано в материале.

США и другие страны коллективного Запада начали поставлять оружие украинским неонацистам в ответ на начало российской спецоперации в Донбассе. Кроме того, миротворческую миссию России представили «вторжением», объявив ей экономическую войну, выраженную в санкциях.

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#мир
#сша
#украина
#оружие
#новости
#истребитель f-16
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Украина назвала условие для транзита российской нефти
Reuters: Киев готов решить вопрос с транзитом нефти РФ в Словакию
30 июля 2024, 15:49

Фото: istockphoto/sezer66

Вопрос с транзитом российского черного золота готов решить Киев при запуске Братиславой механизма, предусмотренного Ассоциацией с Евросоюзом. Об этом в беседе с агентством Reuters рассказал замминистра украинской энергетики по цифровым вопросам Роман Андарак.
«Украинская сторона готова решить возможные проблемные аспекты на уровне экспертов, если словацкая сторона активирует соответствующий механизм, предусмотренный договором об ассоциации (Украины с ЕС — прим. ред.)», — сообщил он журналистам.

По информации кабмина Словакии, из-за введенных Украиной санкций в отношении российской нефти, нефтеперерабатывающий завод Slovnaft получит меньше топлива на обработку на 40%.

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#мир
#украина
#словакия
#нефть
#новости
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Приговоренный к смертной казни в РБ немец попросил Лукашенко о помиловании
30 июля 2024, 14:58

Сайт президента Белоруссии

Приговоренный в Белоруссии к высшей мере наказания немец Рико Кригер обратился с просьбой о помиловании к президенту республики Александру Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». По информации журналистов, политик собрал по данному вопросу совещание.
«Президент пригласил людей, погруженных в процесс, услышать подробности, мнения, «посоветоваться», — говорится в публикации.

Кригер обвиняется в наемничестве и терроризме. Следователи считают, что он участвовал в боях на стороне боевиков ВСУ в составе группы белорусских наемников.

Ранее сообщалось, что силовиками Белоруссии за три месяца предотвращены хищения на сумму более четырех миллионов долларов. Движение похищенных у граждан средств было оперативно приостановлено.

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#мир
#белоруссия
#александр лукашенко
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