Бойцы СВО обратились к мигрантам с призывом соблюдать законы РФ — видео

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Российские военные, действующие участники спецоперации, записали видеообращение к мигрантам, где призвали их соблюдать законы России. Видео публикует Telegram-канал «Zаписки Vетерана».
В своем видеообращении российские бойцы отмечают, что постоянно сталкиваются с новостями об убийствах, изнасилованиях, избиениях участников СВО и других противоправных выходках, совершенных мигрантами.
Он также предложил иностранцам, которые хотят жить в России, присоединиться к российским военным в зоне проведения спецоперации.
Напомним, ранее стало известно, что в селе Казьминское на Ставрополье группа цыган устроила настоящий кошмар для семьи бойца СВО, воспользовавшись тем, что военнослужащий находился на передовой. Следователи начали проверку по факту угроз и оскорблений, которые продолжались на протяжении нескольких недель.
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«И если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны, то ему не место среди нас», — сказал один из бойцов.
Он также предложил иностранцам, которые хотят жить в России, присоединиться к российским военным в зоне проведения спецоперации.
Напомним, ранее стало известно, что в селе Казьминское на Ставрополье группа цыган устроила настоящий кошмар для семьи бойца СВО, воспользовавшись тем, что военнослужащий находился на передовой. Следователи начали проверку по факту угроз и оскорблений, которые продолжались на протяжении нескольких недель.
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Элина Позднякова