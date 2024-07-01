ЛДПР предложила ввести скидку на санатории для военнослужащих

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Депутаты ЛДПР выступили с инициативой ввести скидки на оплату путёвок в санатории военнослужащим, которые были уволены в связи с травмой и срок службы которых составляет менее 20 лет.
«Значительная скидка 75% на санаторно-курортное лечение для военнослужащих, уволенных со службы по ранению менее чем с 20-летней выслугой, поможет бойцам ежегодно поправлять здоровье и жить полной жизнью», — объяснил в беседе с RT председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.До этого россиянам напомнили, что с сегодняшнего дня, 1 июля, в России вступил в силу закон об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Как уточняет АГН «Москва», теперь банкам, кредитным организациям, платёжным агентам запрещено взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное или неполное внесение платы с физлиц, нуждающихся в соцподдержке.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военнослужащим, которые проходят службу по контракту в зоне СВО.
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